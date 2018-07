Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für RTL von 81 auf 80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die europäischen Fernsehkonzerne seien günstig bewertet, die strukturellen Sorgen übertrieben, und die Chancen durch Fusionen und Übernahmen würden unterschätzt, schrieb Analyst Daniel Kerven in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Bei RTL habe er indes die Schätzungen für die Werbeeinnahmen in Deutschland sowie das operative Ergebnis (Ebita) leicht gesenkt./gl/ajx Datum der Analyse: 24.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0001 2018-07-24/07:51

ISIN: LU0061462528