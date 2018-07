Die Deutsche Bank hat das Kursziel für ASML von 145 auf 170 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Wegen eines besseren Absatzmixes durch steigende Verkaufszahlen der NXT:2000i-Anlage habe er seine Erwartungen an die durchschnittlichen Verkaufspreise angehoben, begründete Analyst Robert Sanders in einer am Dienstag vorliegenden Studie die Zielerhöhung. Mit Blick auf die Zahlen für das zweite Quartal habe die Stärke bei DRAM-bezogenen Aufträgen die Resultate gerettet. Die Aktien seien ausreichend hoch bewertet./mis/ajx Datum der Analyse: 24.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0004 2018-07-24/07:54

ISIN: NL0010273215