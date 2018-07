First Sensor für weiteres Wachstum im Zielmarkt Medical aufgestellt DGAP-News: First Sensor AG / Schlagwort(e): Sonstiges First Sensor für weiteres Wachstum im Zielmarkt Medical aufgestellt 24.07.2018 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Corporate News, 24. Juli 2018 First Sensor für weiteres Wachstum im Zielmarkt Medical aufgestellt - Medizintechnik-Produktionsstandorte bestätigen Qualitätsmanagement nach ISO 13485 - Erhöhte Nachfrage nach Schlüsselprodukten für Atmungs- und Beatmungslösungen Die First Sensor AG, Entwickler und Hersteller von Standardprodukten und kundenspezifischen Sensorlösungen, setzt mit der erneuten Zertifizierung der deutschen Produktionsstandorte in Berlin-Weißensee und Puchheim sowie des kanadischen Standorts in Montreal nach ISO 13485:2012 den Kurs auf weiteres Wachstum im Zielmarkt Medical. Die Zertifizierung bestätigt die Einführung und Nutzung eines umfassenden Managementsystems für das Design und die Herstellung von Medizinprodukten und belegt die Leistungsfähigkeit des First Sensor Produktionsverbunds bei aktuell erhöhter Nachfrage nach hochempfindlichen und zuverlässigen Drucksensoren. "Medizintechnik unterliegt höchsten Qualitätsstandards, denn sie rettet jeden Tag Leben. Im Moment erkennen wir eine wachsende Nachfrage nach Schlüsselprodukten wie der H-Familie. Unter anderem hat ein Schweizer Medizintechnik-Hersteller seinen Bedarf an hochpräzisen Drucksensoren für Beatmungssysteme verdoppelt, sodass wir allein mit diesem Kunden in 2018 mit einem Umsatzplus von über einer Million rechnen. Nun ist es unsere Aufgabe, unsere Kapazitäten an die erhöhten Stückzahlen anzupassen, um den Bedarf dieses und weiterer Kunden zu decken. Dazu ist die Zertifizierung ein wichtiger Schritt", sagt Dr. Dirk Rothweiler, CEO der First Sensor AG. 2017 hat First Sensor im Zielmarkt Medical 27,9 Millionen Euro erwirtschaftet. Knapp 20 Prozent entfielen dabei auf die H-Serie. Für diese Produktfamilie rechnet das Unternehmen im Geschäftsjahr 2018 mit einem Wachstum von knapp 50 Prozent im Zielmarkt Medical. Drucksensoren von First Sensor kommen in zahlreichen medizintechnischen Geräten wie Beatmungs-, Anästhesie- und Schlafdiagnosegeräten, Schlafapnoe-Therapiegeräten (CPAP), Spirometern und Sauerstoffkonzentratoren zum Einsatz. Die piezoresistiven Drucksensoren der HSerie messen dabei niedrigste Drücke von trockenen, nicht-korrosiven Gasen und sind so empfindlich, dass sie u.a. in Beatmungssystemen für die Intensivpflege von Kindern und Jugendlichen eingesetzt werden. Über die First Sensor AG Im Wachstumsmarkt Sensorik entwickelt und produziert First Sensor Standardprodukte und kundenspezifische Lösungen für die stetig zunehmende Zahl von Anwendungen in den Zielmärkten Industrial, Medical und Mobility. Basierend auf bewährten Technologieplattformen entstehen Produkte vom Chip bis zum komplexen Sensorsystem. Trends wie Industrie 4.0, autonomes Fahren oder die Miniaturisierung der Medizintechnik werden das Wachstum zukünftig überproportional beflügeln. First Sensor wurde 1991 in Berlin gegründet und ist seit 1999 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert [Prime Standard WKN: 720190 ISIN: DE0007201907 SIS]. Weitere Informationen: www.first-sensor.com. Disclaimer Aussagen in diesem Bericht, die sich auf die zukünftige Entwicklung beziehen, basieren auf unserer sorgfältigen Einschätzung zukünftiger Ereignisse. Die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens können von den geplanten Ergebnissen erheblich abweichen, da sie von einer Vielzahl von Markt- und Wirtschaftsfaktoren abhängen, die sich teilweise dem Einfluss des Unternehmens entziehen. Druckfähiges Bildmaterial http://www.first-sensor.com/de/unternehmen/presse/bildarchiv Die Bildrechte hält die First Sensor AG. Bei Verwendung bitten wir Sie um einen Hinweis darauf. Sollten Sie weiteres Material benötigen, kontaktieren Sie uns gerne. First Sensor AG Kontakt: Peter-Behrens-Str. 15 Corinna Krause 12459 Berlin E-Mail: ir@first-sensor.com Deutschland T +49 30 639923-571 24.07.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: First Sensor AG Peter-Behrens-Straße 15 12459 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 63 99 23-760 Fax: +49 (0)30 63 99 23-719 E-Mail: ir@first-sensor.com Internet: www.first-sensor.com ISIN: DE0007201907 WKN: 720190 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 707223 24.07.2018

ISIN DE0007201907

AXC0050 2018-07-24/08:00