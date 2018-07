Die ATOSS Software AG (ISIN: DE0005104400) hat ihre dynamische Entwicklung aus dem ersten Quartal fortgesetzt und das Umsatzwachstum auch im zweiten Quartal 2018 weiter ausgebaut.

Gemäß vorläufigen Zahlen wuchs der Umsatz des Münchner Spezialisten für Workforce Management in den ersten sechs Monaten 2018 zweistellig um 11 Prozent auf Mio. EUR 29,4. Mit einem um 12 Prozent gestiegenen operativen Ergebnis (EBIT) von Mio. EUR 7,5 sowie einer EBIT-Marge von 25 Prozent stellt ATOSS dabei erneut ihre Ertragsstärke unter Beweis. Vor dem Hintergrund der ausgezeichneten Auftragslage bekräftigt der Vorstand seine zu Jahresbeginn getroffene Umsatz- und Ergebnisprognose.

Mit hervorragenden Ergebnissen knüpft die ATOSS Software AG nahtlos an die letzten zwölf Rekordjahre an und sieht sich erneut in ihrer Erfolgsstrategie bestätigt. Dank kundenorientierter Innovationen und der erfolgreichen Entwicklung des Angebots an Cloudlösungen, ist es ATOSS auch im ersten Halbjahr gelungen das dynamische Wachstum kontinuierlich auszubauen.

Dies zeigt sich besonders eindrucksvoll ...

