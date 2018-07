Wien (www.aktiencheck.de) - In den USA profitierten Finanztitel von gestiegenen Marktzinsen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Unter den Gewinnern hätten sich u.a. Wells Fargo (ISIN: US9497461015, WKN: 857949, Ticker-Symbol: NWT, NYSE: WFC) (+2,8%), Bank of America (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) (+2,1%), JP Morgan (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) (+1,9%) oder Goldman Sachs (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) (+0,9%) befunden. ...

