Ceconomy: Russland-Problem gelöst

Der Kursverlauf der Ceconomy-Aktie (WKN: 725750 / ISIN: DE0007257503) war in den vergangenen Monaten ein einziges Trauerspiel. Seit dem Jahreshoch im Januar hat sich der Titel beinahe halbiert. Der Elektronikhändler, der aus der Aufspaltung der früheren Metro Group hervorgegangen ist, hatte die Märkte Mitte Juni über die Absicht einer Kapitalerhöhung informiert. Dem vorausgegangen war eine Gewinnwarnung im Frühjahr - ausgelöst durch massive Probleme im wichtigen Russlandgeschäft und den anhaltenden Tarifstreit bei der Supermarkt-Tochter Real.

Nun wird die Kapitalerhöhung umgesetzt. Dazu steigt der Mobilfunkanbieter Freenet (WKN: A0Z2ZZ / ISIN: DE000A0Z2ZZ5) bei der Media-Markt- und Saturn-Mutter Ceconomy ein. Je Aktie legt Freenet mit 8,50 Euro einen kräftigen Aufschlag auf den Tisch - der letzte Kurs vor Ankündigung der Beteiligung hatte nur bei knapp 7,14 Euro gelegen. Ceconomy will den Erlös aus der Kapitalerhöhung in Höhe von rund 277 Mio. Euro zur Stärkung der eigenen Bilanz nutzen. Für das Russlandgeschäft wurde inzwi-schen eine Lösung gefunden: Die Einheiten gehen an die rus-sische Safmar-Gruppe, zu der auch der Ceconomy-Konkurrent M.Video gehört.

Den vollständigen Artikel lesen ...