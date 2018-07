Die Aktien des französischen Autobauers PSA sind am Dienstag nach Geschäftszahlen um 9,64 Prozent auf 22,40 Euro nach oben geschossen. Sie führten mit weitem Abstand die Gewinnerliste im Cac-40 -Index an und waren so teuer wie seit rund sieben Jahren nicht mehr. Die Halbjahreszahlen seien schlicht gigantisch, lobte Max Warburton vom US-Analysehaus Bernstein Research.

Diese beflügelten auch den europäischen Sektor: Der Subindex im marktbreiten Stoxx Europe 600 stieg um 1,81 Prozent. Für die Papiere des französischen Konkurrenten Renault ging es um 1,30 Prozent hoch.

Im Dax zählten die Anteilsscheine der Konkurrenten Volkswagen , BMW und Daimler mit Kursaufschlägen zwischen anderthalb und knapp 3 Prozent zu den Favoriten der Anleger - bei den Wolfsburgern sorgte zudem der bisherige BMW-Vorstand Markus Duesmann als neues Mitglied des Konzernvorstands für Aufmerksamkeit./gl/jha/

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0005190003 DE0007100000 FR0000131906 DE0007664039 FR0000121501

AXC0094 2018-07-24/10:20