Mit guten Quartalszahlen von Alphabet und der UBS kann der DAX am Dienstag leicht zulegen. Als Bremse erweisen sich einmal mehr die politischen Themen. So hat der Iran den Ton gegenüber den USA verschärft und die Fronten verhärten sich weiter. Cornelia Frey blickt auf die wichtigsten Themen auf dem Stuttgarter Parkett am Dienstag, den 24. Juli.