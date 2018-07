Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Sartorius nach Zahlen für das zweite Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Wegen einer abermals starken Entwicklung des Bereichs Bioprocess Solutions habe das TecDax-Unternehmen den Umsatzausblick angehoben, schrieb Analyst Scott Bardo in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Sparte Lab Products & Services (LPS) habe aber schwächer abgeschnitten. Hier gebe es in den kommenden sechs Monaten viel zu tun./mis/ajx Datum der Analyse: 24.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0055 2018-07-24/10:50

ISIN: DE0007165631