Die Aktie von Sartorius verliert am heutigen Dienstag 1,3 Prozent und ist damit der schlechteste Wert im TecDAX. Grund waren Gewinnmitnahmen nach der Bekanntgabe der Zahlen für das erste Halbjahr. Dabei fielen diese durchaus stark aus. Vor allem der Bereich Bioprocess Solutions, in dem der Konzern Produkte für die Herstellung von Biopharmazeutika anbietet, lief besser als vom Unternehmen gedacht. Von Januar bis Juni stieg der Umsatz um acht Prozent auf knapp 759 Millionen Euro. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) erhöhte sich um knapp zehn Prozent auf rund 190 Millionen Euro. Die Erwartungen der Analysten konnten sowohl beim Umsatz als auch beim Ebitda leicht übertroffen werden. Als bereinigter Gewinn blieben knapp 80 Millionen hängen, nach rund 70 Millionen Euro in den ersten sechs Monaten des Vorjahres. "Das erste Halbjahr 2018 war insgesamt sehr erfolgreich für Sartorius", kommentierte Vorstandschef Dr. Joachim Kreuzburg die Ergebnisse nach sechs Monaten. "Wir sind in beiden Sparten und allen Regionen dynamisch gewachsen und konnten auch unsere Gewinnmarge trotz gegenläufiger Wechselkurseffekte weiter steigern. Aufgrund der noch etwas über unseren Erwartungen liegenden Dynamik bei Bioprocess Solutions heben wir die Umsatzprognose für diese Sparte und damit auch für den Gesamtkonzern an." Im Gesamtjahr soll der Umsatz nun um etwa 12 bis 15 Prozent klettern, wie der Konzern mitteilte. Zuvor hatte Sartorius noch eine Steigerung um etwa 9 bis 12 Prozent angepeilt.

