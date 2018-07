Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Bayreuth (pta007/24.07.2018/10:40) - Bayreuth, 24. Juli 2018 - Im ersten Halbjahr ist das IPP-Portfolio der 7C Solarparken AG (WKN: A11QW6, ISIN: DE 000A11QW68) bereits von 118 MWp auf 145 MWp gewachsen. Der positive Wachstumsschub hat sich im Sommer fortgesetzt und das Unternehmen freut sich mitzuteilen, dass es das 150 MWp-Ziel - ursprünglich erst für das Jahresende 2018 geplant - erreichen konnte. Die folgenden Projekte wurden realisiert oder befinden sich derzeit in der Realisierung:



- Zschornewitz (2,6 MWp): Ein Freiflächenprojekt in Sachsen-Anhalt, das sich derzeit im Bau befindet und von IBC Solar entwickelt wurde und derzeit auf einer Konversionsfläche errichtet wird. Das Projekt ist mit First Solar-Solarmodulen und Sungrow Wechselrichtern ausgerüstet und genießt 20 Jahre einen durchschnittlichen Einspeisetarif von ca. EUR 70/MWh. 7C Solarparken erwirbt zusätzlich auch das Grundstück von 4,1 ha für ihr PV Estate-Portfolio.



- Bernsdorf (750 kWp): Das Dachprojekt in Sachsen-Anhalt, das von der 100% Tochtergesellschaft Amatec Projects GmbH entwickelt wurde, wird von der Solar WO Engineering mit PV-Modulen von Talesun und Huawei Wechselrichter errichtet und wird eine Einspeisevergütung von EUR 111/MWh erhalten.



- Himmelfürst (750 kWp), Flöha (750 kWp) and Falkenau (750 kWp): In Q2 2018 hat die Amatec Projects GmbH die Baugenehmigung für drei Freiflächen-Parks mit jeweils 2,2 MWp auf drei Mülldeponie-Standorten in Chemnitz, Sachsen erhalten. Die einzelnen Projekte in Himmelfürst, Flöha and Falkenau werden jeweils in drei aufeinanderfolgenden Bauabschnitten von 750 kWp pro Jahr errichtet. Dies bedeutet, dass 3x750 kWp in 2018 errichtet werden, weitere 3x750 kWp für 2019 geplant sind und der letzte Bauabschnitt mit 3x750 kWp für 2020 vorgesehen ist. Auf Grundlage der derzeitigen Vergütungsregelung erwartet die Projektgesellschaften eine Vergütung zwischen EUR 85-87/MWh für den ersten Bauabschnitt (3x750 kWp), dessen Baustart erfolgt ist. 7C Solarparken hat IBC Solar als EPC-Unternehmen gewählt.



Veräußerung des Projekts Mühlheim Über diese Kapazitätserweiterungen hinaus, die das IPP-Portfolio über die 150 MWp wachsen lassen, hat die 7C Solarparken AG entschieden eine Gelegenheit zu nutzen um in 2018 einen ersten Veräußerungsgewinn zu realisieren und hat dafür ihr 750 kWp Dachprojekt in Mühlheim veräußert. Die Anlage wurde bereits früher in diesem Jahr mit einem Tarif von EUR 111/MWh an das Stromnetz angeschlossen.



Steven De Proost, CEO der 7C Solarparken AG kommentiert: "Während unser Team weiter hart daran arbeitet, dass unsere PV-Anlagen mit voller Leistung arbeiten fokussiert sich das Management weiter auf das Wachstum und ist stolz zu verkünden, dass das 150 MWp-Ziel für das Jahresende 2018 gesichert ist. Die kürzliche Kapitalerhöhung zeigt, dass die Kapitalmärkte von unserer Aussicht bis zum Jahresende 2019 stufenweise zu einem Tier-2-Betreiber mit einer Kapazität von 200 MWp zu wachsen, überzeugt sind."



