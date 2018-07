YOC AG: YOC platziert Wandelanleihe 2018/2022 im Gesamtnennbetrag von ca. 1,6 Mio. EUR DGAP-News: YOC AG / Schlagwort(e): Anleihe/Finanzierung YOC AG: YOC platziert Wandelanleihe 2018/2022 im Gesamtnennbetrag von ca. 1,6 Mio. EUR 24.07.2018 / 11:28 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. YOC platziert Wandelanleihe 2018/2022 im Gesamtnennbetrag von ca. 1,6 Mio. EUR NICHT ZUR VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE IN ODER INNERHALB DEN USA, AUSTRALIEN, JAPAN ODER KANADA ODER EINER SONSTIGEN JURISDIKTION, IN DER EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE. BITTE BEACHTEN SIE DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER MITTEILUNG. Berlin, 24. Juli 2018 - YOC AG ("YOC" oder "Gesellschaft") gibt die Begebung der Wandelanleihe 2018/2022 bekannt. Im Rahmen des Bezugsangebots sowie in der nachfolgenden Privatplatzierung wurden Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von ca. 1,6 Mio. EUR platziert, wovon 1,5 Mio. EUR von dem institutionellen Investor Alto Invest S.A. im Rahmen der bereits bekannt gemachten Vereinbarung übernommen wurden. Die Wandelschuldverschreibungen sind in 193.825 Stammaktien der YOC AG wandelbar. Dies entspricht ca. 5,89% des Grundkapitals der Gesellschaft. Der Wandlungspreis von 8,00 EUR entspricht einer Wandlungsprämie von ca. 51% auf den Schlusskurs der YOC-Aktie (XETRA) zum Ablauf der Bezugsfrist am 23. Juli 2018. Dirk Kraus, Gründer und Vorstand der YOC AG: "Den Nettoemissionserlös beabsichtigen wir primär in die Weiterentwicklung der proprietären Plattformen VIS.X und YOC HUB sowie für die weitere Internationalisierung zu investieren." Die Transaktion wurde durch das Bankhaus M.M. Warburg & CO (AG & Co.) Kommanditgesellschaft auf Aktien begleitet. Über YOC YOC ist ein Mobile-first Ad Technology Unternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, ein optimales digitales Werbeerlebnis zu liefern und damit einen Mehrwert für Werbetreibende, Publisher und Nutzer zu schaffen. Mit VIS.X, unserer programmatischen Handelsplattform der nächsten Generation, kombiniert YOC effizienten Mediahandel mit wirkungsvollen Werbeformaten und ermöglicht es Kunden, die Bekanntheit ihrer Marke durch hochwertiges Werbeinventar zu steigern. Renommierte Premium-Publisher sind an die Plattform angebunden und stellen somit eine globale Reichweite bereit. Mit unserem proprietären Technologie-Stack und einer langjährigen Erfahrung ist YOC bekannt für exzellenten, qualitativ hochwertigen Service und schnelle Ausführung. YOC wurde 2001 gegründet, ist im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet und betreibt Niederlassungen in Berlin, Düsseldorf, London, Madrid, Wien, Warschau und Amsterdam. Weitere Informationen finden Sie unter yoc.com. Kontakt YOC AG Investor Relations Greifswalder Str. 212 10405 Berlin Tel.: +49-30-726162 -0 ir@yoc.com www.yoc.com 24.07.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Sprache: Deutsch Unternehmen: YOC AG Greifswalder Str. 212 10405 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30-72 61 62 322 Fax: +49 (0)30-72 61 62 222 E-Mail: martina.serwene@yoc.com Internet: www.yoc.com ISIN: DE0005932735 WKN: 593273 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

