Die KFM Deutsche Mittelstand AG gibt Änderungen im Portfolio des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A1W5T2) bekannt. Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS hat die 5,5%-Anleihe der KAEFER Isoliertechnik GmbH & Co. KG (WKN A2NB96) in sein Portfolio aufgenommen. Die 1918 von Carl Kaefer gegründete KAEFER Isoliertechnik GmbH & Co. KG entwickelte sich vom kleinen Ein-Mann-Unternehmen, das mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...