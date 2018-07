Klöckner & Co.: Kommt nach den Zahlen der Angriff aufs Jahreshoch?

Die Klöckner & Co SE (WKN: KC0100 / ISIN: DE000KC01000) konnte den positiven Ergebnistrend der letzten Zeit auch im zweiten Quartal 2018 fortsetzen. Dabei wurde nicht nur das beste Quartalsergebnis seit über sieben Jahren erzielt sondern auch hoffentlich der Startschuss für eine bessere Kursentwicklung.

Zu den Fakten: Der Umsatz stieg zwischen April und Juni von 1,64 Mrd. Euro auf 1,79 Mrd. Euro. Das operative Ergebnis (EBITDA) stieg von 63 Mio. Euro auf nun 82 Mio. Euro (85 Mio. Euro vor Sondereffekten) und wurde durch die Marktentwicklung in den USA begünstigt. Unter dem Strich blieb ein Konzernergebnis von 33 Mio. Euro gegenüber 24 Mio. Euro im Vorjahr. Das EPS stieg dadurch von 23 auf 33 Cent.

Einer Knackpunkte für die positive Entwicklung ist der Erfolg der digitalen Transformation. So stieg der über digitale Kanäle erzielte Umsatzanteil zum Quartalsende auf 21 Prozent - dies entspricht mehr als einer Verdopplung innerhalb der letzten 24 Monate. Zu einem weiteren deutlichen Anstieg wird der jüngst in Belgien live gegangene Onlineshop beitragen. Dynamisch entwickelt hat sich auch die von Klöckner & Co initiierte offene Industrieplattform XOM Materials. Im zweiten Quartal konnte neben einem weiteren Metallhändler erstmals ein großer, internationaler Verarbeiter technischer Kunststoffe als Anbieter für die Plattform gewonnen werden.

