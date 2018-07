Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-07-24 / 11:30 *SNP SE fördert Sport- und Bildungszentrum in Kenia* - Feierliche Eröffnung des Zentrums mit Ehrengast Barack Obama - Dr. Andreas Schneider-Neureither zum neuen Board-Mitglied der "Sauti-Kuu"-Stiftung gewählt HEIDELBERG, 24. Juli 2018 - Gemeinsam mit der "Sauti Kuu"-Stiftung hat die SNP Schneider-Neureither & Partner SE den Bau eines neuen Sport- und Berufsbildungszentrums für bedürftige Kinder, Jugendliche und Familien in Alego, Kenia, unterstützt. Nach einer dreijährigen Bauphase haben jetzt die Feierlichkeiten zur Einweihung des "Sauti Kuu Sports, Resource and Vocation Training Centre" stattgefunden. An der Eröffnungsfeier nahm u.a. auch der ehemalige amerikanische Präsident Barack Obama als Ehrengast teil. Am 17. Juli wurde Dr. Andreas Schneider-Neureither zum neuen Board-Mitglied der Sauti-Kuu-Stiftung gewählt. Konkret hat SNP den Bau eines Basketballplatzes unterstützt. Dieser rundet das Angebot des Sport- und Bildungszentrums ab und bietet Kindern und Familien, die in der Umgebung leben, einen sicheren Ort für sportliche Aktivitäten und ein soziales Miteinander. Die Gründerin der Sauti-Kuu-Stiftung, Dr. Auma Obama, betonte: "Ich bin sehr glücklich darüber, dass wir dieses Zentrum nach drei Jahren harter Arbeit endlich eröffnen können. Ich bedanke mich bei der Familie Sauti Kuu, unseren Förderern, Partnern, Spendern und der örtlichen Gemeinschaft für die Unterstützung und den Glauben an unsere Arbeit." "Gesellschaftliches Engagement ist seit jeher ein wichtiger Teil der Werte bei SNP. Über die Stiftung transportieren wir dies auch in unserem wichtigen Markt USA. Ich habe einen persönlichen Bezug zu diesem Projekt und bin sehr stolz darauf, dass SNP einen Beitrag zur Verbesserung der Lebensumstände von Kindern und Familien in Kenia leisten konnte", sagte Dr. Andreas Schneider-Neureither, CEO von SNP, während des Festakts. Ziel der Stiftung ist es, weltweit benachteiligten Kindern und Jugendlichen Perspektiven für ein selbständiges Leben zu geben und ihnen dabei zu helfen, das eigene Potenzial zu erkennen. Über die Sauti Kuu Foundation: https://sautikuufoundation.org [1] *Über SNP* Die SNP SE unterstützt Organisationen dabei, ihre Geschäftsmodelle anzupassen und neue Technologien zu nutzen. Software und Services der SNP vereinfachen es, betriebswirtschaftliche oder technische Änderungen in den Geschäftsanwendungen umzusetzen. CrystalBridge(R) und SNP Transformation Backbone(R) with SAP Landscape Transformation sind zusammen die weltweit führende Software Suite für Datentransformationen, die Änderungen in IT-Systemen automatisiert analysiert, umsetzt und nachverfolgt. Sie bieten dadurch klare Qualitätsvorteile, gleichzeitig werden Zeitaufwand und Kosten bei Transformationsprojekten signifikant reduziert. Die SNP Gruppe beschäftigt weltweit über 1350 Mitarbeiter. Das Unternehmen mit Stammsitz in Heidelberg erzielte im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz von rund 122 Mio. EUR. Kunden sind global agierende Konzerne aus allen Branchen. Die SNP wurde 1994 gegründet, ist seit dem Jahr 2000 börsennotiert und seit August 2014 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN DE0007203705) gelistet. Seit 2017 firmiert das Unternehmen als Europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaea/SE). Weitere Informationen unter www.snpgroup.com *Kontakt* SNP Corporate Marketing Leonie Steegmüller Phone: +49 6221 6425-659 E-Mail: leonie.steegmueller@snpgroup.com Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: SNP Schneider-Neureither & Partner SE Schlagwort(e): Soziales 2018-07-24 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: SNP Schneider-Neureither & Partner SE Dossenheimer Landstraße 100 69121 Heidelberg Deutschland Telefon: +49 6221 6425 637 Fax: +49 6221 6425 470 E-Mail: investor.relations@snpgroup.com Internet: www.snpgroup.com ISIN: DE0007203705 WKN: 720370 Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP-Media 707337 2018-07-24 1: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=5445e03bc2bd7fc4ff6fb4aa14ebaea0&application_id=707337&site_id=vwd&application_name=news

