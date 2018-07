marktEINBLICKE um 12: DAX dreht auf - Kein Störfeuer von Trump - VW gesucht

Nach überragenden Alphabet-Zahlen hoffen Anleger auf eine weiterhin positive Berichtssaison. Die DAX-Titel werden erst allmählich in dieser Woche in das Geschehen eingreifen. Derweil sorgt Ruhe von Donald Trump für Optimismus in Bezug auf die amerikanisch-europäischen Zollgespräche.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX +1,4% 12.721

MDAX +1,1% 26.812

TecDAX +1,0% 2.916

SDAX +0,7% 12.318

Euro Stoxx 50 +0,7% 3.478

An der Spitze des DAX notiert die Aktie von VW (WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039). Offenbar konnte BMW-Einkaufschef Duesmann als neuer Audi-Chef verpflichtet werden. Ebenfalls gefragt sind Papiere der Commerzbank (WKN: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001). Hier sorgt ein positiver Analystenkommentar für gute Laune. Klöckner & Co (WKN: KC0100 / ISIN: DE000KC01000) konnte den positiven Ergebnistrend der letzten Zeit auch im zweiten Quartal 2018 fortsetzen. Im Blick steht zudem die Google-Mutter Alphabet (WKN: A14Y6H / ISIN: US02079K1079) nach phänomenalen Zahlen.

Den vollständigen Artikel lesen ...