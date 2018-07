BERLIN (Dow Jones)--Der Wirtschaftsrat der CDU hat vor den für Mittwoch geplanten Handelsgesprächen von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker in den USA eine Deeskalation des herrschenden Streits verlangt. Das wichtigste Ziel des Besuchs von Juncker und EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström sei es, "den sich aufschaukelnden Handelsstreit zu deeskalieren, der schnell in einem schädlichen Handelskrieg enden kann", erklärte Generalsekretär Wolfgang Steiger.

Dazu gehöre es einerseits, mit Fakten zu überzeugen, und andererseits ohne Vorbedingungen auszuloten, ob es ein Fundament für ein Handelsabkommen gebe. Der Wirtschaftsrat befürwortete eine vollständige Abschaffung von Zöllen in der Autoindustrie und ein Handelsabkommen, das Zollfreiheit für Industrieprodukte vorsieht. "Keinesfalls jedoch darf sich Europa unter dem Druck des US-Präsidenten auseinanderdividieren lassen", forderte Steiger.

Vielmehr solle die EU geschlossen die Chance nutzen, um ein neues Freihandelsabkommen mit den USA zu verhandeln. Dazu könnten die Europäer den Vorschlag von US-Finanzminister Steven Mnuchin aufgreifen und ein Wirtschaftsabkommen unter den sieben wichtigsten Industriestaaten (G7) mit einem klarem Fokus auf Industrie- und Agrarprodukten verhandeln.

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hatte bereits am Morgen eine einheitliche Position der Europäer für die Handelsgespräche mit US-Präsident Donald Trump betont. "Für uns in Europa ist es wichtig, in so einer Situation zusammenzuhalten", sagte er im ARD-"Morgenmagazin" und kündigte eine entschlossene Haltung der Europäer an. "Ich hoffe, dass es gelingt, das Ganze im Konsens aufzulösen - aber wir werden nicht uns bedrohen lassen und einfach so klein beigeben."

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) hat bereits verlangt, Juncker und Trump müssten in dem Handelskonflikt "die Notbremse ziehen". Es komme jetzt darauf an, "ein gemeinsames Verständnis über die Faktenbasis herzustellen und Vertrauen wiederzugewinnen". Europa dürfe sich aber nicht erpressen lassen, und sollte in den USA selbstbewusst auftreten.

