Techeetah wird zur kommenden Formel-E-Saison Werksteam von DS Automobiles und löst damit Virgin Racing ab. Vorgestellt wird das neue Team inklusive der Fahrer am 1. Oktober. Zuvor agierte Techeetah zwei Jahre lang als Werksteam von Renault. Techeetah ist in der abgelaufenen vierten Saison der Formel E in der Teamwertung nur knapp von Audi geschlagen worden. ...

