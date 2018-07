Larsen Toubro Infotech (BSE-Code: 540005, NSE: LTI), ein weltweit tätiges Unternehmen für Technologieberatung und digitale Lösungen, hat heute seine Ergebnisse für das erste Quartal des Geschäftsjahrs 2019 bekanntgegeben.

In US-Dollar:

Erträge in Höhe von 319,9 Millionen US-Dollar; Wachstum von 3,5 gegenüber dem Vorquartal und 23,4 gegenüber dem Vorjahr

Wachstum von und Umsatzwachstum bei konstanten Wechselkursen von 5,1 gegenüber dem Vorquartal und 22,9 gegenüber dem Vorjahr

In Indischen Rupien:

Erträge in Höhe von 21.557 Millionen indischen Rupien ; Wachstum von 7,7 gegenüber dem Vorquartal und 29,0 gegenüber dem Vorjahr

; Wachstum von und Nettogewinn in Höhe von 3.612 Millionen indischen Rupien; Wachstum um 24,8 gegenüber dem Vorquartal und 35,2 gegenüber dem Vorjahr

"Wir freuen uns, dass wir mit einem Umsatzwachstum bei konstanten Wechselkursen von 5,1 gegenüber dem Vorquartal einen starken Start in das Jahr melden können. Unser Wachstum wurde getrieben von einer kontinuierlich gesunden Dynamik in mehreren Bereichen, mit einem Wachstum im zweistelligen Bereich in den Bereichen BFS und High-Tech und Medien im ersten Quartal. Wir freuen uns außerdem, einen großen Vertragsabschluss mit einem Riesen der Global Fortune 100 im Bereich Verbrauchsgüter und Pharma mit einem netto-neuen Gesamtauftragswert von über 50 Mio. US-Dollar bekanntgeben zu dürfen.

"Unser Schwerpunkt auf der Nutzung digitaler Technologien bei der Lösung der Aufgaben der physischen und digitalen Konvergenz kommt bei unseren Kunden gut an und konnte die Grundlage für einen mehrjährigen Wachstumspfad schaffen. Der digitale Bereich macht jetzt 34 unserer Erträge aus."

- Sanjay Jalona, Chief Executive Officer und Managing Director

Kürzlich erfolgte Auftragsabschlüsse

Mehrjähriger, mehrere Millionen schwerer Vertragsabschluss im Bereich ERP, Daten und Analysen mit weltweit tätigem Mischkonzern im Bereich Verbrauchsgüter und Pharma

Von global tätigem bedeutendem Elektrohersteller als strategischer IT-Partner für komplette Transformation seiner alten IT-Systeme weltweit ausgewählt

Mehrjähriger AMS-Vertrag mit global tätigem Konzern im Bereich der Fertigung für Oracle E-Business Suite

Global tätiger, bedeutender Autohersteller hat LTI für ein Sicherheitsengagement und den Aufbau einer Plattform für Firmenpräsenz mit Big-Data-Analysen und Firmenintegration ausgewählt, um alle Rückrufe des Kunden zu übernehmen

Führende nordamerikanische Online-Maklergesellschaft hat LTI für Automatisierung ihrer Geschäftsprozesse ausgewählt

Gewinn eines Turnkey-IIoT-Engagements für die Automatisierung eines Mineral Port

Von weltweit tätigem Sach- und Unfallversicherer für den Aufbau grundlegender Kapazitäten für sein Programm für digitale Anträge ausgewählt

Japanischer multinationaler Konzern für Lebensmittel und Chemie hat LTI für seine Migration zu S/4HANA ausgewählt

Unternehmen für Verbrauchsgüter mit Sitz in den USA hat sich für Migration seiner Arbeitslast in SAP-Cloud für LTI entschieden

Global tätiges Versicherungsmaklerbüro mit Sitz in den USA hat LTI für ein RPA-Engagement zur Transformation seines Betriebs ausgewählt

RPA-Engagement bei US-amerikanischem, multinationalem Energiekonzern zur Erhöhung der Verfahrenseffizienz und Verbesserung der Genauigkeit seiner Finanzfunktion

Testimonial eines Kunden

"Wir haben uns für LTI als strategischen IT-Partner für die ERP-Implementierung JDE 9.1 innerhalb unseres gesamten Unternehmens aufgrund der umfassenden Erfahrung und der innovativen Lösungen des Unternehmens entschieden. Der Schwerpunkt von LTI auf der Bereitstellung neuer Technologien, mit deren Hilfe wir schnellere und bessere Ergebnisse für unsere Patienten und Kunden realisieren können, sorgt weiterhin für unseren gemeinsamen Erfolg in den Regionen Nord-, Mittel- und Südamerika, Europa und Asien/Pazifik."

-Dennis Harris Vice President globale Betriebsabläufe und Technologietransformation, Catalent Pharma Solutions

Preise und Auszeichnungen

LTI wurde als ein "Branchenführer" für DSGVO-Dienste in NelsonHall NEAT eingestuft

LTI als Branchenführer in Blockchain Services RadarView 2018 von Avasant genannt

LTI als "Aufsteigender Stern" in SAP Cloud Plattform: ISGs Provider Lens SAP HANA Services 2018 USA ausgezeichnet

LTI als wichtiger Mitbewerber in PEAK Matrix Assessment 2018 der Everest Group für Duck Creek Services genannt

LTI als wichtiger Mitbewerber in PEAK Matrix Assessment 2018 der Everest Group für Life Sciences Digital in Nordamerika genannt

LTI als "Branchenführer" Transformation von Geschäftsprozessen durch RPA und AI in NelsonHall NEAT eingestuft

LTI in Market Guide for AI-Related Consulting and SI Services for Intelligent Automation ("Marktleitfaden für AI-Consulting und SI-Services für intelligente Automatisierung") von Gartner genannt

*Gartner unterstützt keine Händler, Produkte oder Dienstleistungen, die in seinen Rechercheveröffentlichungen dargestellt werden, und rät Technologie-Usern nicht, nur die Händler mit den besten Bewertungen oder sonstigen Merkmalen zu nutzen. Die Forschungsarbeiten von Gartner stellen die Meinung der Forschungsabteilung von Gartner dar und dürfen nicht als Tatsachenbericht verstanden werden. Gartner distanziert sich von jeglicher ausdrücklich oder implizit verstandenen Gewährleistung hinsichtlich dieser Recherchen, einschließlich jeglicher Gewährleistung in Bezug auf Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Sonstige geschäftliche Eckpunkte

LTI hat den Microsoft Partner of the Year Award for Application Innovation 2018 (Preis für den Microsoft-Partner des Jahres für Anwendungs-Innovationen) gewonnen

LTI ist eine Partnerschaft mit MuleSoft, dem Marktführer bei Integrationsplattformen als Service und API-Management, eingegangen

LTI CEO, Sanjay Jalona wird unter den besten CEOs in der Kategorie IT-Services und Software bei allen genannten Unternehmen in Asien und in den Einstufungen All-Asia Executive Team 2018 von Institutional Investor geführt

Über LTI

LTI (NSE: LTI; BSE: 540005) ist ein weltweit tätiger Anbieter von technischen Beratungsdiensten und digitalen Lösungen und verhilft mehr als 300 Kunden zum Erfolg in einer konvergierenden Welt. Wir sind in 27 Ländern tätig und scheuen keinen Aufwand für unsere Kunden. Wir beschleunigen ihre digitale Transformation mit LTIs Mosaic-Plattform und bringen so ihre Arbeit im Bereich mobile Technologien, soziale Medien, Analysen, IoT und Cloud auf den Weg. Unser Unternehmen wurde 1997 als Tochter der Unternehmensgruppe Larsen Toubro gegründet. Aufgrund unserer einzigartigen Firmengeschichte verfügen wir über beispiellose praktische Expertise bei der Lösung auch der komplexesten Aufgaben für Firmen in allen Branchen. Jeden Tag ermöglicht es unser Team aus mehr als 24.000 LTI-Mitarbeitern unseren Kunden, die Effektivität ihres Geschäfts- und Technologiebetriebs zu erhöhen und Qualität für ihre Kunden, Mitarbeiter und Aktionäre zu liefern. Weiterführende Information finden Sie unter https://www.lntinfotech.com, oder folgen Sie uns unter @LTI_Global

Kontaktaufnahme mit LTI

Lesen Sie unsere News und Blogs

Folgen Sie uns auf Twitter und LinkedIn

Klicken Sie auf unserer Facebook-Seite auf "Gefällt mir"

Sehen Sie sich unsere Videos auf YouTube an

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180724005454/de/

Contacts:

Ansprechpartner Medien:

Larsen Toubro Infotech

Neelian Homem

PR Medienarbeit Indien

+91-900-434-5540

neelian.homem@lntinfotech.com

oder

Karin Bakis

PR Medienarbeit USA

+1-978-998-1578

karin.bakis@lntinfotech.com