Hier geht's zum Video

Der Name Varta hat eine lange Tradition. An der Börse ist die Varta-Aktie mit ihrem Börsengang 2017 aber noch ein ziemlicher Neuling. Wie ist das Unternehmen aufgestellt und wie viel Phantasie steckt in der Aktie? Egbert Prior, Chefredakteur der Prior-Börse sieht trotz einer ambitionierten Bewertung noch Potenzial für die Papiere. Mehr dazu im Video.