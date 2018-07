Themen heute:

Allianz und StreetScooter erleichtern Geschäftskunden Einstieg in E-Mobilität /// Peter Lindbergh fotografiert Porsche-Modelle

1.

Allianz und StreetScooter wollen Geschäftskunden gemeinsam den Einstieg in die Elektromobilität erleichtern. Dazu bietet der Versicherer eine Haftpflicht- und Kaskoversicherung für die Fahrzeuge der StreetScooter GmbH, Tochter des Logistikanbieters Deutsche Post DHL Group, an. Die Versicherung ist unter der Marke Ford Autoversicherung bereits heute über ausgewählte Ford-Händler in Deutschland verfügbar, über welche die StreetScooter-Fahrzeuge an Geschäftskunden vertrieben werden.

Das Versicherungsangebot berücksichtigt die modernen Sicherheitskomponenten und kostengünstigen Reparaturmöglichkeiten des Fahrzeugs. Damit unterstützt das attraktive Angebot den Total Cost of Ownership (TCO)-Ansatz des Fahrzeugs, das auf günstigen Gesamtkosten der E-Mobilität basiert, um auch kleinen und mittleren Unternehmen den Umstieg auf diese neue umweltfreundliche Antriebstechnologie zu ermöglichen. Die Fahrzeuge werden zunächst in Deutschland mit passgenauem Versicherungsschutz angeboten. Eine Ausweitung auf andere Märkte mit weiteren Versicherungs- und Servicelösungen ist bereits in Planung.

2.

Das Jubiläum "70 Jahre Porsche Sportwagen" macht es möglich: Der Mode- und Starfotograf Peter Lindbergh bereitet Porsche eine ganz besondere Freude und stellt die Konzeptstudie des ersten voll elektrischen Modells, den Mission E, und die Sportwagen-Ikone 911 in den Mittelpunkt einer Bilderserie. Die Kulisse für die besondere Interpretation des Jubiläums bildete ein Strand bei Ault in Nordfrankreich.

Doch nicht nur die Motive machten das Shooting für Lindbergh und für den Sportwagenhersteller zu einem außergewöhnlichen Projekt: Die Bilderserie entstand im Rahmen des "Porsche Talent Projects" - dieses hatte der Sportwagenhersteller im vergangenen Jahr ins Leben gerufen, um Nachwuchskünstlern die Zusammenarbeit mit renommierten Größen der Szene zu ermöglichen. Skander Khlif, ein junger Künstler aus München, konnte das Shooting mit Lindbergh begleiten und eigene Aufnahmen unter Anweisung des Starfotografen erstellen. Die Rolle des Mentors übernimmt Lindbergh zwar gerne, aber bislang selten. Ende 2017 konnten junge Talente bereits im Rahmen des "Porsche Talent Projects" gemeinsam mit dem Berliner Designerlabel "lala Berlin" an deren "Dreieckstuch" arbeiten und ihre Interpretation des beliebten Accessoires vorstellen. Dazu hatte das Networking Portal Talenthouse in Kooperation mit dem Autohersteller aus mehr als 50.000 Künstlern sechs Finalisten ausgewählt. Für den Stuttgarter Automobilhersteller ist das "Talent Project" auch eine Fortführung seiner bestehenden Engagements im Bereich Kunst und Kultur.

Diesen Beitrag können Sie hier nachhören oder downloaden.