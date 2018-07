Mainz (ots) -



Die ZDF-Eventshow "Der Quiz-Champion" mit Johannes B. Kerner meldet sich am Samstag, 28. Juli 2018, 20.15 Uhr, mit einem besonderen Highlight: In einem "Promi-Special" treten unter anderen Ulrike von der Groeben, Pinar Atalay, Wigald Boning und Ulrich Wickert gegen die fünf prominenten Experten an. Welcher prominente Kandidat kann die Fachleute schlagen und 25.000 Euro für einen guten Zweck gewinnen?



Erstmalig stellen sich prominente Kandidaten in der Show dem Experten-Team, bestehend aus Prof. Guido Knopp (Zeitgeschichte), Tim Mälzer (Ernährung), Anna Thalbach (Literatur und Sprache), Michael "Bully" Herbig (Film und Fernsehen) und Marcel Reif (Sport).



Wie gut kennt sich ein Polit-Profi wie Ulrich Wickert mit Sport aus, und was weiß er über gutes Essen? Schafft es Ulrike von der Groeben, ihre Geschichtskenntnisse wieder hervorzukramen, und wie steht es mit ihren Kenntnissen über die Welt des Films? Kann Wigald Boning im Bereich Literatur und Sprache Expertise beweisen?



Auch dieses Mal geht es im härtesten Quiz Deutschlands wieder um Alles oder Nichts. Es ist ein ungleicher Kampf - auf der einen Seite der Herausforderer, der mit seinem Wissen punkten will, und auf der anderen Seite fünf Spezialisten, die es in ihren Fachgebieten zu schlagen gilt.



