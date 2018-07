DJ EANS-Stimmrechte: UNIQA Insurance Group AG / Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung gemäß §135 Abs. 2 BörseG - ANHANG

=------------------------------------------------------------------------------- Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. =------------------------------------------------------------------------------- Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018 Wien, 23.07.2018 Überblick 1. Emittent: UNIQA Insurance Group AG 2. Grund der Mitteilung: Sonstiges 3. Meldepflichtige Person Gemeinsam vorgehende Rechtsträger (§ 133 Z 7 BörseG 2018) _____________________________________________________________________________ |____Vorname____|______Name/Nachname______|________Sitz_________|____Staat____| | |RAIFFEISENLANDESBANK |Wien |Österreich | |_______________|NIEDERÖSTERREICH-WIEN_AG_|_____________________|_____________| |_______________|RLB_NÖ-Wien_Holding_GmbH_|Wien_________________|Österreich___| | |RLB NÖ-Wien |Wien |Österreich | |_______________|Sektorbeteiligungs_GmbH__|_____________________|_____________| | |Raiffeisen-Landesbank |Innsbruck |Österreich | |_______________|Tirol_AG_________________|_____________________|_____________| | |RLB Tirol Holding |Innsbruck |Österreich | |_______________|Verwaltungs_GmbH_________|_____________________|_____________| | |Raiffeisenlandesbank | | | | |Oberösterreich |Linz |Österreich | |_______________|Aktiengesellschaft_______|_____________________|_____________| | |RLB OÖ |Linz |Österreich | |_______________|Unternehmensholding_GmbH_|_____________________|_____________| |_______________|RLB_OÖ_Sektorholding_GmbH|Linz_________________|Österreich___| | |RLB OÖ | | | | |Unternehmensbeteiligungs |Linz |Österreich | |_______________|GmbH_____________________|_____________________|_____________| | |Raiffeisen-Landesbank |Graz |Österreich | |_______________|Steiermark_AG____________|_____________________|_____________| |_______________|HST_Beteiligungs_GmbH____|Graz_________________|Österreich___| |_______________|HSE_Beteiligungs_GmbH____|Graz_________________|Österreich___| | |KONKRETA | | | | |Beteiligungsverwaltungs |Graz |Österreich | |_______________|GmbH_____________________|_____________________|_____________| | |Raiffeisenlandesbank | | | | |Kärnten - Rechenzentrum | | | | |und Revisionsverband, |Klagenfurt |Österreich | | |registrierte | | | | |Genossenschaft mit | | | |_______________|beschränkter_Haftung_____|_____________________|_____________| |_______________|RLB_Verwaltungs_GmbH_____|Klagenfurt___________|Österreich___| | |RLB | | | | |Unternehmensbeteiligungs |Klagenfurt |Österreich | |_______________|GmbH_____________________|_____________________|_____________| | |Raiffeisenlandesbank | | | | |Burgenland und |Eisenstadt |Österreich | |_______________|Revisionsverband_eGen____|_____________________|_____________| | |RLB Burgenland |Eisenstadt |Österreich | |_______________|Sektorbeteiligungs_GmbH__|_____________________|_____________| | |Raiffeisenverband |Salzburg |Österreich | |_______________|Salzburg_eGen____________|_____________________|_____________| | |Agroconsult Austria |Salzburg |Österreich | |_______________|Gesellschaft_m.b.H_______|_____________________|_____________| | |Raiffeisenlandesbank | | | | |Vorarlberg Waren- und | | | | |Revisionsverband |Bregenz |Österreich | | |registrierte | | | | |Genossenschaft mit | | | |_______________|beschränkter_Haftung_____|_____________________|_____________| | |Raiffeisen Bank |Wien |Österreich | |_______________|International_AG_________|_____________________|_____________| |_______________|RZB_-_BLS_Holding_GmbH___|Wien_________________|Österreich___| | |RZB | | | | |Versicherungsbeteiligungs|Wien |Österreich | |_______________|GmbH_____________________|_____________________|_____________| | |UNIQA Versicherungsverein|Wien |Österreich | |_______________|Privatstiftung___________|_____________________|_____________| | |Austria | | | | |Versicherungsverein |Wien |Österreich | | |Beteiligungs-Verwaltungs | | | |_______________|GmbH_____________________|_____________________|_____________| | |Collegialität | | | | |Versicherungsverein |Wien |Österreich | |_______________|Privatstiftung___________|_____________________|_____________| 4. Namen der Aktionäre: siehe Punkte 8. und 10. 5. Datum der Schwellenberührung: 19.07.2018 6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person ______________________________________________________________________________ | | |Prozentanteile| | | | | | der | | | | |Prozentanteile| Stimmrechte, | | | | | der | die die | |Gesamtzahl der| | | Stimmrechte, | Finanz-/ | Summe von | Stimmrechte | | |die zu Aktien | sonstigen |7.A + 7.B in %|des Emittenten| | |gehören (7.A) | Instrumente | | | | | |repräsentieren| | | | | | (7.B.1 + | | | |__________________|______________|____7.B.2)____|______________|______________| | Situation am | | | | | | Tag der | 62,51 % | 0,00 % | 62,51 % | 309.000.000 | |Schwellenberührung|______________|______________|______________|______________| | Situation in der | | | | | |vorherigen Meldung| 62,37 % | 0,00 % | 62,37 % | | |(sofern_anwendbar)|______________|______________|______________|______________| Details 7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle: _____________________________________________________________________________ |A: | | | | | |Stimmrechte, | | | | | |die zu Aktien| | | | | |gehören______|_______________|_______________|_______________|_______________| | |Anzahl der | |Prozentanteil | | |_____________|Stimmrechte____|_______________|der_Stimmrechte|_______________| |ISIN der | Direkt | Indirekt | Direkt | Indirekt | |Aktien | (§ 130 BörseG | (§ 133 BörseG | (§ 130 BörseG |(§ 133 BörseG | |_____________|_____2018)_____|_____2018)_____|_____2018)_____|_____2018)_____| |AT0000821103_|_______________|____193.143.303|_______________|________62,51_%| |Subsumme_A___|_______________|____193.143.303|_______________|________62,51_%| ______________________________________________________________________________ |B 1: | |Finanzinstrumente| |/ sonstige | |Instrumente gem §| |131 Abs 1 Z 1 | |BörseG_2018______| | | | | Anzahl der | | | Art des | | |Stimmrechte die| Prozentanteil | | Instruments |Verfalldatum |Ausübungsfrist|erworben werden|der Stimmrechte| |_________________|_____________|______________|____können_____|_______________| |_________________|_____________|_Subsumme_B.1_|_______________|_______________| __________________________________________________________________________________ |B 2: | |Finanzinstrumente| |/ sonstige | |Instrumente gem §| |131 Abs 1 Z 2 | |BörseG_2018______| | Art des | | |Physisches|Anzahl der |Prozentanteil| | Instruments |Verfalldatum|Ausübungsfrist|oder Cash |Stimmrechte| der | |_________________|____________|______________|Settlement|___________|_Stimmrechte_|

| | | | Subsumme | | | |_________________|____________|______________|___B.2____|___________|_____________| 8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person: Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person: ______________________________________________________________________________ | | | | Direkt | Direkt | | | | | Direkt | gehaltene | gehaltene | Total | |Ziffer | Name |kontrolliert|Stimmrechte| Finanz-/ | von | | | |durch Ziffer|in Aktien | sonstige |beiden | | | | | (%) |Instrumente| (%) | |_______|________________________|____________|___________|____(%)____|________| | |RAIFFEISEN-HOLDING | | | | | | |NIEDERÖSTERREICH-WIEN | | | | | | 1 |registrierte | | | | | | |Genossenschaft mit | | | | | |_______|beschränkter_Haftung____|____________|___________|___________|________| | 2 |RAIFFEISENLANDESBANK | 1 | | | | |_______|NIEDERÖSTERREICH-WIEN_AG|____________|___________|___________|________| |___3___|RLB_NÖ-Wien_Holding_GmbH|_____2______|___________|___________|________| | 4 |RLB NÖ-Wien | 3 | | | | |_______|Sektorbeteiligungs_GmbH_|____________|___________|___________|________| | 5 |Raiffeisen-Landesbank | | | | | |_______|Tirol_AG________________|____________|___________|___________|________| | 6 |RLB Tirol Holding | 5 | | | | |_______|Verwaltungs_GmbH________|____________|___________|___________|________| | 7 |Raiffeisenbankengruppe | | | | | |_______|OÖ_Verbund_eGen_________|____________|___________|___________|________| | |Raiffeisenlandesbank | | | | | | 8 |Oberösterreich | 7 | | | | |_______|Aktiengesellschaft______|____________|___________|___________|________| | 9 |RLB OÖ Sektorholding | 8 | | | | |_______|GmbH____________________|____________|___________|___________|________| | |RLB OÖ | | | | | | 10 |Unternehmensbeteiligungs| 9 | | | | |_______|GmbH____________________|____________|___________|___________|________| |__11___|RLB-Stmk_Verbund_eGen___|____________|___________|___________|________| |__12___|RLB-Stmk_Holding_eGen___|_____11_____|___________|___________|________| | 13 |Raiffeisen-Landesbank | 12 | | | | |_______|Steiermark_AG___________|____________|___________|___________|________| |__14___|HST_Beteiligungs_GmbH___|_____13_____|___________|___________|________| |__15___|HSE_Beteiligungs_GmbH___|_____14_____|___________|___________|________| | |KONKRETA | | | | | | 16 |Beteiligungsverwaltungs | 13 | | | | |_______|GmbH____________________|____________|___________|___________|________| | |Raiffeisenlandesbank | | | | | | |Kärnten - Rechenzentrum | | | | | | 17 |und Revisionsverband, | | | | | | |registrierte | | | | | | |Genossenschaft mit | | | | | |_______|beschränkter_Haftung____|____________|___________|___________|________| |__18___|RLB_Verwaltungs_GmbH____|_____17_____|___________|___________|________| | |RLB | | | | | | 19 |Unternehmensbeteiligungs| 18 | | | | |_______|GmbH____________________|____________|___________|___________|________| | |Raiffeisenlandesbank | | | | | | 20 |Burgenland und | | | | | |_______|Revisionsverband_eGen___|____________|___________|___________|________| | 21 |RLB Burgenland | 20 | | | | |_______|Sektorbeteiligungs_GmbH_|____________|___________|___________|________| | 22 |Raiffeisenverband | | | | | |_______|Salzburg_eGen___________|____________|___________|___________|________| | 23 |Agroconsult Austria | 22 | | | | |_______|Gesellschaft_m.b.H______|____________|___________|___________|________| | |Raiffeisenlandesbank | | | | | | |Vorarlberg Waren- und | | | | | | 24 |Revisionsverband | | | | | | |registrierte | | | | | | |Genossenschaft mit | | | | | |_______|beschränkter_Haftung____|____________|___________|___________|________| | 25 |Raiffeisen Bank | | | | | |_______|International_AG________|____________|___________|___________|________| |__26___|RZB-BLS_Holding_GmbH____|_____25_____|___________|___________|________| | |RZB | | | | | | 27 |Versicherungsbeteiligung| 26 | 10,87 %| | 10,87 %| |_______|GmbH____________________|____________|___________|___________|________| | |UNIQA | | | | | | 28 |Versicherungsverein | | 7,67 %| | 7,67 %| |_______|Privatstiftung__________|____________|___________|___________|________| | |Austria | | | | | | 29 |Versicherungsverein | 28 | 41,33 %| | 41,33 %| | |Beteiligungs-Verwaltungs| | | | | |_______|GmbH____________________|____________|___________|___________|________| | |Collegialität | | | | | | 30 |Versicherungsverein | | 2,63 %| | 2,63 %| |_______|Privatstiftung__________|____________|___________|___________|________| 9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht Datum der Hauptversammlung: - Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten 10. Sonstige Kommentare: 1.Aus dem Zurechnungskreis gemäß §§ 132, 133 Z 7 BörseG 2018 als gemeinsam vorgehende Rechtsträger (§ 1 Z 6 ÜbG) aufgrund der bestehenden Syndikatsvereinbarung betreffend Raiffeisen Bank International AG (Z 23) ("RBI") der unter Punkt 8. angeführten Gesellschaften, Ziffern 2, 5, 8, 13, 17, 20, 22, und 24 (Raiffeisen-Landesbanken) sowie Ziffern 3, 4, 6, 9, 10, 14, 15, 16, 18, 19, 21 und 23 (unmittelbare und mittelbare Tochtergesellschaften der Raiffeisen- Landesbanken), die jeweils unmittelbar oder mittelbar RBI-Aktien halten ("RBI- Syndikat"), ist die RLB OÖ Unternehmensholding GmbH aufgrund der Abspaltung ihres Geschäftsanteils an der RLB OÖ Unternehmensbeteiligungs GmbH auf die RLB OÖ Sektorholding GmbH mit Wirkung zum 19.07.2018 (Firmenbucheintragung) ausgeschieden. 2. RLB OÖ Unternehmensholding GmbH waren die der RBI gemäß UNIQA-Syndikat (Punkt 10.4) zuzurechnenden Stimmrechte aus insgesamt 193.143.303 Aktien der UNIQA Insurance Group AG ("UNIQA") entsprechend einem Stimmrechtsanteil von 62,51% gemäß §§ 132, 133 Z 7 BörseG 2018 als gemeinsam vorgehender Rechtsträger (§ 1 Z 6 ÜbG) zuzurechnen. Diese Zurechnung ist damit mit Wirkung zum 19.07.2018 weggefallen. Die RLB OÖ Unternehmensholding GmbH hat daher die Anteilsschwellen von 50, 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5 und 4% unterschritten. 3. Unberührt vom Ausscheiden der RLB OÖ Unternehmensholding GmbH aus dem Zurechnungskreis des RBI-Syndikats sind den unter Punkt 8. angeführten Gesellschaften, Ziffern 2, 5, 8, 13, 17, 20, 22, und 24 (Raiffeisen- Landesbanken) sowie Ziffern 3, 4, 6, 9, 10, 14, 15, 16, 18, 19, 21 und 23 (unmittelbare und mittelbare Tochtergesellschaften der Raiffeisen-Landesbanken) die der RBI gemäß UNIQA-Syndikat (siehe Punkt 10.4) zuzurechnenden Stimmrechte aus insgesamt 193.143.303 Aktien der UNIQA, entsprechend einem Stimmrechtsanteil von 62,51%, gemäß §§ 132, 133 Z 7 BörseG 2018 als gemeinsam vorgehende Rechtsträger (§ 1 Z 6 ÜbG) zuzurechnen. Ebenso sind diese Stimmrechte den Gesellschaften, die einzelne Raiffeisen-Landesbanken kontrollieren (Ziffern 1, 7, 11, 12), jeweils unverändert gemäß §§ 132, 133 Z 4 BörseG 2018 zuzurechnen. 4. Klargestellt wird auch, dass die wechselseitige Zurechnung von 193.143.303 Stimmrechte an UNIQA, sohin 62,51%, an UNIQA Versicherungsverein Privatstiftung, Austria Versicherungsverein Beteiligungs- Verwaltungs GmbH, Collegialität Versicherungsverein Privatstiftung, RBI, RZB - BLS Holding GmbH und RZB Versicherungsbeteiligung GmbH gemäß §§ 132, 133 Z 1 BörseG 2018 gemäß

