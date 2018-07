Kulmbach (www.aktiencheck.de) - easyJet-Aktienanalyse von "Der Aktionär": David Vagenknecht vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die easyJet-Aktie (ISIN: GB00B7KR2P84, WKN: A1JTC1, Ticker-Symbol: EJT1, London: EZJ, NASDAQ OTC-Symbol: EJTTF) unter die Lupe. Die jüngste Abwärtsdynamik in den Ölpreisen spiele dem britischen Billigflieger in die Karten, denn es reduziere die Kosten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...