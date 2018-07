Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktie: Autobauer vor dem Aus? Aktienanalyse Der Elektroautobauer Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) steht nach Medienberichten offenbar mit dem Rücken an der Wand - der Konzern hat angeblich finanzielles Hilfeersuchen bei Zulieferern gestellt, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...