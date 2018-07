NEW YORK (Dow Jones)--Das an sich starke Wachstum in der US-Wirtschaft hat sich im Juli leicht verlangsamt. Der von IHS Markit erhobene Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - fiel auf 55,9 von 56,0 Punkten im Vormonat. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum.

Der Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes erhöhte sich minimal auf 55,5 von 55,4 Punkten im Vormonat. Volkswirte hatten einen niedrigeren Stand von 55,0 erwartet.

Der Index für den Servicesektor ging dagegen deutlicher zurück auf 56,2 von 56,5 Punkten, was der Prognose entsprach.

Insgesamt wurde die Entwicklung gestützt durch die grundsätzliche stabile Konjunktur und einen deutlichem Anstieg der Auftragseingänge. Allerdings nahm der intensive Preisdruck weiter zu, wie IHS Markit herausstellte. Das sei zumindest Folge auch der Zollerhöhungen für Importe. Der Anstieg der Outputpreise war der stärkste seit Beginn der Datenerhebung 2009.

IHS-Markit-Chefökonom Chris Williamson sieht ein anhaltend starkes Wachstumsmomentum, das für einen guten Start in die zweite Jahreshälfte spricht. Das annualisierte Wirtschaftswachstum laufe weiter mit einer Rate von rund 3 Prozent. Allerdings sind die Handelsstreitigkeiten der USA mit anderen Ländern in zunehmendem Maße Anlasse zur Sorge gerade bei den Produzenten, so der Experte. Auch seien die Verzögerungen in den Lieferketten auf einem Rekordhoch, was gleichfalls auf steigende Preise hindeute.

