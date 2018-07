Paris (ots/PRNewswire) -



FMCG-Mitglieder berichten über Fortschritt bei weltweiter Stärkung einer gesünderen Lebensweise unter Konsumenten



The Consumer Goods Forum freut sich darüber, den Beginn der Umfrage zu Gesundheit & Wellness 2018 (Health & Wellness Survey) bekanntzugeben. Die jährlich stattfindende Umfrage ist ein wichtiger Bestandteil im Fünfjahresplan der Health & Wellness-Initiative. Sie ist eine bedeutende Plattform, damit FMCG-Unternehmen ihre positiven Initiativen herausstellen und darüber berichten können, wie sie der wachsenden Verbrauchernachfrage nach Produkten und Dienstleistungen begegnen, die ein erfüllteres, gesünderes, längeres und glücklicheres Leben unterstützen. Der Fünfjahresplan nähert sich seinem Ende, und Konsumgüterunternehmen haben erneut die Gelegenheit, ihre Anstrengungen zur Stärkung von Verbrauchern auf der ganzen Welt in den Mittelpunkt zu rücken. Die Umfrage wird gemeinsam mit Deloitte entwickelt.



Das CGF bittet alle Einzelhändler und Produzenten im Konsumgütermarkt um die Teilnahme und Beantwortung der Fragen, die für ihren jeweiligen Geschäftsbereich relevant sind. Dienstleistungsunternehmen werden zudem nachdrücklich aufgefordert, Fragen in Zusammenhang mit der Gesundheit und dem Wohlbefinden der Mitarbeiter zu beantworten. Das Health & Wellness-Team ist weiterhin ansprechbar, falls Teilnehmer irgendwelche Fragen haben oder Hilfe bei der Beantwortung der Fragen benötigen (hw@theconsumergoodsforum.com ).



In den zurückliegenden Jahren zeigte sich in der jährlichen Umfrage der ermutigende Fortschritt, den die Industrie gemacht hat:



- In den letzten zwei Jahren wurde die Rezeptur von 200.000 Produkten geändert, um den Gehalt von Zutaten wie Zucker, Salz und Parabenen zu reduzieren - Im letzten Jahr erklärten 85 % der Konsumgüterunternehmen, dass sie Partnerschaften mit gesellschaftlichen Interessenvertretern eingegangen sind - 2017 haben mehr als 1,6 Million Mitarbeiter an Gesundheits- und Wellnessprogrammen teilgenommen - Ebenfalls 2017 erklärten 58 %, dass sie sich an Tafeln beteiligt haben; dabei wurden 180 Millionen Essen verteilt und mehr als 77.400 Tonnen Lebensmittel gespendet.



Die Ergebnisse haben aber auch offenbart, dass noch viel zu tun ist, insbesondere bei der Umsetzung der von CGF formulierten "Health & Wellness Resolutions and Commitments". Das CGF ist überzeugt, dass es im eigenen Interesse der Industrie ist, an der Umfrage teilzunehmen, um die Entwicklung der Konsumgüterbranche großflächig zu beleuchten. Ein klares Bild der Industrie entsteht nur dann, wenn der kollektive Fortschritt bekannt ist. Dies fördert eine gesündere Ernährung und Lebensweise.



Falls Ihr Unternehmen öffentlich dafür anerkannt werden will, dass es Teil der Lösung ist, beantworten Sie die einfache Umfrage vor der Frist im September 2018.



Die Ergebnisse aus dem letzten Jahr werden im Ergebnisvideo zum Fortschrittsbericht (https://youtu.be/e-lshwmmaBo) vorgestellt, das mit freundlicher Unterstützung durch Deloitte produziert wurde.



Weitere Informationen zu The Consumer Goods Forum finden Sie unter: http://www.theconsumergoodsforum.com.



