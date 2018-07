Stuttgart (ots) - Der Sommer 2018 ist derzeit auf dem besten Weg, die Dimensionen des Jahrhundertsommers 2003 zu erreichen. Dabei lassen die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes keinen Zweifel daran, dass das auf die Klimaerwärmung zurückzuführen ist. Dabei kommt die Bekämpfung des Klimawandels nur äußerst mühsam voran. Auch hierzulande werden viel zu wenige Häuser gedämmt, um den Energieverbrauch für Heizung und zunehmend auch Kühlung zu senken. Die Reiselust der Deutschen, oft verbunden mit besonders klimaschädlichen Flügen, ist ungebremst. Und im Verkehrssektor nahmen die Kohlendioxid-Emissionen 2017 Jahr sogar wieder zu. So heizt der Mensch die Erde in atemberaubenden Tempo auf - und setzt dabei immer stärker seine eigenen Lebensgrundlagen aufs Spiel. Es wird höchste Zeit, weit energischer als bisher gegen die Klimaerwärmung vorzugehen.



