Mainz (ots) - Man weiß nicht, ob man lachen oder weinen soll, wenn der baden-württembergische Sozialminister sagt: "Da hätten wir auch selber drauf kommen können." Dass man einen Mann in der Psychiatrie, selbst wenn er mit Gegenständen wirft, nicht einfach mal so über Tage zeitweise festbindet. Und so musste denn das Bundesverfassungsgericht eindringlich mitteilen, dass schwerste Freiheitsentziehungen nur von einem Richter angeordnet werden dürfen, weil, kurz gesagt, die Würde des Menschen gerade für Patienten gilt und sicher noch stärker für solche, die hilflos oder verwirrt oder beides sind und auch, wenn sie sich selbst oder andere gefährden. Bare Selbstverständlichkeiten also. Eigentlich. Jedenfalls kann nach dem Karlsruher Spruch niemand mehr behaupten, er habe von nichts gewusst. Ein anderer Satz im Zusammenhang mit diesem Prozess lässt zusätzlich aufhorchen: Mehr Personal - in Kliniken und Heimen - könnte das Problem verkleinern. Die Situation wird immer und immer wieder beschrieben: zu wenig qualifizierte Betreuungskräfte. Weil es zu wenige gibt? Gibt es zu wenige, weil sie schlecht bezahlt werden? Hat Unterbesetzung in Kliniken und Heimen also manchmal auch damit zu tun, dass Geld gespart werden soll? Fragen über Fragen. Sie ehrlich zu beantworten und nötigenfalls Abhilfe zu schaffen, ist auch ein Gebot der Menschenwürde. Und der Menschenliebe. Eine Gesellschaft - und eine Rechtsordnung - muss sich immer daran messen lassen, wie sie mit ihren Schwächsten umgeht. Vielleicht erkennt mancher das aber erst, wenn er selbst Patient oder Pflegebedürftiger ist.



