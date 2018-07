Cambridge, England (ots/PRNewswire) - Vor kurzem fand die Eröffnungsfeier des TusPark · Cambridge im Cambridge Science Park im Vereinigten Königreich statt. In der Zwischenzeit wurde ebenfalls das Richtfest für das Bio-Innovation Centre im Park gefeiert.



TusPark Cambridge ist der erste Forschungspark im Ausland, der von TusHoldings angelegt wurde, bestehend aus vier Gebäuden und über 34.000 Quadratmetern Büro- und Laborfläche. Der TusPark ist an TusHoldings angeschlossen, einem führenden, global tätigen Forschungs- und Technologiedienstleister, und er ist in den Cambridge Science Park integriert, der insbesondere für den Bereich Biotechnologie als weltweit renommiertes Zentrum für talentierte Köpfe und industrielle Kreise gilt. Das Ziel des neu aufgebauten Bio-Innovation Centre ist die Förderung von Start-ups und Biotechnologie-Unternehmen und die Unterstützung der Biotechnologie-Entwicklung. Als erstes Bio-Innovation Centre in der Geschichte des Cambridge Science Park wird TusPark Cambridge eine zentrale Rolle im globalen Netzwerk von TusHoldings spielen. Dieses Netzwerk wird bei der Förderung des ausgedehnten Forschungs- und Technologie-Innovationssystems von Cambridge und dem Vereinigten Königreich im Sektor Biotechnologie einen entscheidenden Beitrag in der ganzen Welt leisten.



In seiner Eröffnungsrede erklärte Sir Greg Winter, Master des Trinity College, University of Cambridge, dass TusHoldings zu einem wichtigen strategischen Partner des Trinity College, University of Cambridge, geworden sei. Die Kooperation zwischen TusHoldings und dem Trinity College wird neue strategische Entwicklungsmöglichkeiten für den Cambridge Science Park schaffen. Das Trinity College wird eng mit TusHoldings in den Gebieten Biowissenschaften, digitale Technologie, Energiespeicherung und Umweltschutz zusammenarbeiten und so wird man gemeinsam innovative Lösungen für wichtige globale Herausforderungen entwickeln können.



Herr WANG Jiwu, Chairman von TusHoldings, sagte, dass die Kooperation von TusHoldings und Cambridge einen Meilenstein für die Entwicklung des globalen Innovationsnetzwerks von TusHoldings bedeute. Im TusPark Cambridge wird man jede Anstrengung unternehmen, um sein Motto "Taking Science and Technology as a Belief" und die Philosophie "Serving the Science and Technology, and Serving with Science and Technology" zu verwirklichen, und man wird danach streben, die Zusammenarbeit der beiden Parteien zugunsten von Ressourcen der technologischen Innovation und des entsprechenden Umfelds zu fördern. Man erwartet, dass die Zusammenarbeit in den nächsten drei bis fünf Jahren Talente aus aller Welt zusammenbringt, die Kommerzialisierung von technologischen Durchbrüchen erleichtert und die Globalisierung von lokalen Unternehmen ermöglicht. TusPark Cambridge wird zu einem Paradebeispiel werden.



Die Leitung der Zeremonie übernahmen ebenfalls Julie Spence, Lord Lieutenant of Cambridgeshire, MA Hui, Gesandter der Botschaft der Volksrepublik China im Vereinigten Königreich, WANG Yan, Vice Chairperson des Tsinghua University Council der Tsinghua University, WANG Shugui, Chief Operating Officer von TusHoldings, und weitere Vertreter der beiden Länder beteiligten sich an der Feier.



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/722063/TusPark_Establishes _Science_Park_in_Cambridge.jpg



