Zug, 25. Juli 2018

HBM Healthcare Investments Quartalsbericht Juni 2018

HBM Healthcare Investments startet mit einem starken ersten Quartal in das Geschäftsjahr 2018/2019 und erzielt einen Gewinn von CHF 66.6 Millionen für die ersten drei Monate bis 30. Juni 2018. Der innere Wert je Aktie (NAV) stieg um 5.8 Prozent auf CHF 170.50. Der Aktienkurs legte um 13 Prozent auf CHF 157.20 zu.

Das Portfolio ist weiterhin gut diversifiziert und ausbalanciert: Dank verschiedenen Neuinvestitionen in private Unternehmen steigt deren Anteil auf 39 Prozent des Nettovermögens, während der Anteil der börsenkotierten Portfoliounternehmen leicht auf 57 Prozent sinkt (entspricht 45 Prozent nach Marktabsicherung). Die Geschäftsleitung bleibt hinsichtlich der weiteren Entwicklung zuversichtlich.

Mehrere Übernahmen, Börsengänge und Finanztransaktionen von Portfolio-unternehmen trugen zum erfreulichen Quartalsgewinn bei: Eli Lilly übernahm das börsenkotierte Immunonkologie-Unternehmen ARMO BioSciences (Gewinnbeitrag im Berichtsquartal: CHF 22.3 Millionen) für USD 1.6 Milliarden. HBM Healthcare Investments beteiligte sich vor und beim Börsengang mit insgesamt USD 22 Millionen an ARMO. Aus der Investition resultierte ein Gesamtgewinn von USD 57 Millionen.

Das auf Gentherapien fokussierte Unternehmen AveXis (Gewinnbeitrag im Berichtsquartal: CHF 8.5 Millionen) wurde durch Novartis übernommen. Insgesamt investierte HBM Healthcare Investments seit 2016 USD 14 Millionen in das börsenkotierte Unternehmen und realisierte aus der Beteiligung einen Gesamtgewinn von USD 17 Millionen.

Der Börsengang des privaten Unternehmens Aptinyx (Gewinnbeitrag im Berichtsquartal: CHF 13.8 Millionen) war erfolgreich. HBM Healthcare Investments beteiligte sich erstmals im Dezember 2017 mit USD 6.5 Millionen an Aptinyx und erhöhte die Beteiligung beim Börsengang um weitere USD 2 Millionen.

Anfang April wurde die Übernahme des privaten Unternehmens TandemLife (Cardiac Assist) durch LivaNova vollzogen. HBM Healthcare Investments erhielt aus der Vorabzahlung rund CHF 24 Millionen.

Sehr erfolgreich entwickelte sich zudem die Beteiligung am privaten indischen Unternehmen Sai Life Sciences (Gewinnbeitrag im Berichtsquartal: CHF 10.6 Millionen). Ein grosser amerikanischer Private Equity Investor übernahm von Mitinvestoren eine massgebliche Beteiligung und wird dem Unternehmen weiteres Wachstumskapital zur Verfügung stellen. HBM Healthcare Investments hat ihr Verkaufsrecht nicht ausgeübt und wird sich stattdessen an der Finanzierung beteiligen. Entsprechend wird die Beteiligung an Sai Life Sciences neu gemäss dem dieser Transaktion zugrunde liegenden Unternehmenswert bewertet.

Der Anstieg des US-Dollars von 3.8 Prozent gegenüber dem Schweizer Franken wirkte sich positiv auf das Quartalsergebnis aus.

Neuinvestitionen in private Unternehmen

Im Berichtsquartal erfolgte eine Kapitalzusage von USD 10 Millionen an C-Bridge Capital. C-Bridge ist ein auf den chinesischen Gesundheitssektor spezialisierter Private Equity Investor. Zusammen mit C-Bridge hat HBM Healthcare Investments eine erste Direktinvestition von USD 3 Millionen in Everest Medicines getätigt. Everest entwickelt eine Plattform, die Wirkstoffe aus dem Ausland lizenziert und im chinesischen Gesundheitsmarkt vertreibt.

Darüber hinaus wurden vier weitere Neuinvestitionen in private Unternehmen getätigt:

> Das irische Unternehmen Sublimity Therapeutics erhält insgesamt EUR 8 Millionen. Davon ist eine erste Tranche von EUR 3.5 Millionen einbezahlt. Das Unternehmen testet in klinischen Studien eine orale Formulierung für einen Wirkstoff zur Behandlung von Patienten mit Colitis ulcerosa, einer chronischen Entzündung des Dickdarms.

> USD 4 Millionen gingen an Corvidia Therapeutics, einem Spin-off von AstraZeneca in der Nähe von Boston. Corvidia testet in Phase II der klinischen Entwicklung einen Antikörper zur Behandlung von Patienten mit chronischem Nierenleiden.

> Eine Investitionszusage von total EUR 5 Millionen erfolgte an das belgische Unternehmen iTeos Therapeutics. Die erste Tranche von EUR 1.6 Millionen ist einbezahlt. iTeos ist in der Immunonkologie tätig.

> Ein Betrag von USD 5 Millionen wird in die Holdinggesellschaft Cure Everlife investiert. Davon wurden bisher USD 3 Millionen einbezahlt. Everlife baut in Singapur eine Vertriebsplattform für medizinische Geräte im südostasiatischen Raum auf.

Vermögensallokation

Aufgrund der neu getätigten Investitionen erhöhte sich der Portfolioanteil der privaten Unternehmen (einschliesslich Fonds und Meilensteinzahlungen) leicht auf 39 Prozent des Nettovermögens. Der Anteil der börsenkotierten Unternehmen sinkt wegen der Übernahme von ARMO BioSciences auf 57 Prozent des Nettovermögens. Davon bleibt gut ein Fünftel abgesichert, wodurch sich der Umfang des generellen Marktrisikos der börsenkotierten Unternehmen weiter auf 45 Prozent des Nettovermögens reduziert.

Das Portfolio ist damit in einer gesunden Balance zwischen privaten und börsenkotierten Unternehmen mit hohem Wertpotenzial. Zudem verfügt HBM Healthcare Investments über ausreichend Liquidität, um neue Investitionen in private Unternehmen zu tätigen und Opportunitäten im kotierten Bereich zu ergreifen.

Ausblick

Der Ausblick bleibt weitgehend unverändert. Von den privaten Unternehmen erwartet HBM Healthcare Investments in den nächsten 18 Monaten weitere Wertsteigerungen durch Börsengänge, Unternehmensverkäufe oder Finanzierungsrunden. Zudem befinden sich weitere attraktive Neuinvestitionen in private Unternehmen kurz vor dem Abschluss.

Im Portfolio der börsenkotierten Unternehmen stehen verschiedene potenziell wertsteigernde Ereignisse in Form von klinischen Studiendaten oder Zulassungsentscheiden an. HBM Healthcare Investments geht davon aus, dass sich diese in der Summe positiv auf den inneren Wert (NAV) der Gesellschaft auswirken werden.

Insgesamt ist das Portfolio sowohl in Bezug auf den Mix zwischen privaten und börsenkotierten Unternehmen als auch bezüglich der geografischen Allokation (USA, Europa und Asien) im heutigen Marktumfeld gut positioniert.

Der Quartalsbericht Juni 2018 ist auf der Webseite unter https://www.hbmhealthcare.com/de/investoren/finanzberichte (https://www.hbmhealthcare.com/de/investoren/finanzberichte) einsehbar.

