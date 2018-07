Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

ABGASTESTS - Die EU-Kommission hat konkrete Hinweise darauf, dass die Autohersteller auch bei den neuen Abgastests tricksen, um die gesetzlichen Vorgaben zum Ausstoß des klimaschädlichen Treibhausgases Kohlendioxid (CO2) leichter erreichen zu können. Die Auswertung der ersten Testergebnisse nach dem WLTP-Messverfahren deute darauf hin, dass die "offiziell von den Herstellern angegebenen Emissionswerte überhöht sein könnten", heißt es in einem Papier der Kommission, das dem Handelsblatt vorliegt. Daraus ergebe sich das "klare Risiko", dass die geplanten EU-Einsparziele für den Flottenausstoß des Treibhausgases bis 2025 und 2030 unterlaufen würden. (Handelsblatt S. 16)

KRANKENVERSICHERUNG - Die mehr als 70 Millionen gesetzlich Krankenversicherten werden den Bevölkerungsprognosen zum Trotz jünger und gesünder statt älter und kränker. In den vergangenen vier Jahren ist das Durchschnittsalter im Durchschnitt um eineinhalb Jahre gesunken, berichtet das Handelsblatt anhand aktueller Daten. Ursache für die positive Entwicklung ist die Zuwanderung vor allem aus den Nachbarländern der EU. (Handelsblatt S. 10)

KFW - Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat eine Kandidatin für die offene Stelle im Bundesbank-Vorstand gefunden. Der Vizekanzler will die bisherige KfW-Direktorin Sabine Mauderer in das Gremium schicken. Das berichtet das Handelsblatt unter Berufung auf eine Vorlage des Bundesfinanzministeriums für die Kabinettssitzung am 1. August. Der Vorstandsposten bei der Bundesbank ist seit Ende April vakant. Mauderer soll wie üblich eine achtjährige Amtszeit erhalten. (Handelsblatt S. 9)

TÜRKEI - Die konservative Europäische Volkspartei (EVP) sollte nach Ansicht ihres Fraktionschefs im EU-Parlament, Manfred Weber (CSU), den Abbruch der Beitrittsverhandlungen mit der Türkei zum Wahlkampfthema machen. "Wir wollen den Menschen beim Europa-Wahlkampf 2019 gleichzeitig auch klare Haltungen anbieten, wofür die EVP in ganz Europa steht", sagte Weber. "Dazu kann zum Beispiel als ein zentrales Wahlkampfversprechen gehören: Wir werden dafür kämpfen, die EU-Beitrittsgespräche mit der Türkei zu beenden. Dieser Punkt spricht alle Menschen in Europa an, denn die Frage nach den Grenzen ist ein Thema, das alle bewegt." (Welt S. 6)

RENTENVERSICHERUNG - Die "eiserne Reserve" der Rentenversicherung ist trotz der Milliarden-Mehrausgaben für die Mütterrente und die Rente mit 63 zur Jahresmitte auf ein neues Rekordhoch gestiegen. Wie Bild unter Berufung auf Zahlen der Rentenversicherung berichtet, betrug die sogenannte Nachhaltigkeitsrücklage Ende Juni 34,3 Milliarden Euro. Das waren 3,6 Milliarden Euro mehr als im Vorjahresmonat und der bisher höchste Juni-Stand. (Bild-Zeitung)

FACHARBEITER - Der Koalitionsvertrag hält für die Wirtschaft nicht viel bereit. Umso größer sind die Erwartungen an Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD), den Unternehmen wenigstens bei der Fachkräftesicherung und mit Beitragsentlastungen entgegenzukommen. Im Kampf gegen den Fachkräftemangel plant Heil eine deutliche Erleichterung für Spezialisten aus dem Ausland. "Ich kann mir vorstellen, dass Menschen, die ihre Deutschprüfungen abgelegt haben und in Deutschland arbeiten wollen, für ein halbes Jahr hierherkommen können, um ihren Berufsabschluss anerkennen zu lassen und einen Job zu suchen", sagte Heil dem Handelsblatt. Bislang sind die Hürden für Fachkräfte, die nicht aus der EU kommen, hoch. Weil der Fachkräftemangel nach Ansicht von Heil zur Wachstumsbremse werden könnte, sollen die Voraussetzungen für die Zuwanderung gelockert werden. Ein entsprechendes Zuwanderungsgesetz soll bis Jahresende durchs Kabinett gehen. Dafür habe er die Rückendeckung der Kanzlerin, sagte Heil. (Handelsblatt S. 4)

MIETERSTROM - Das Mieterstromgesetz, von manchen gar als "Gebot der sozialen Gerechtigkeit" bezeichnet, entpuppt sich als Flop. Noch nicht einmal ein Prozent der Förderung wurde in den ersten zehn Monaten in Anspruch genommen, gerade einmal 125 Projekte sind realisiert. Einzug der Energiewende in die Städte: Fehlanzeige. In einem Schreiben an Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, das dem Handelsblatt exklusiv vorliegt, fordern deswegen jetzt elf Verbände, unter anderem der Deutsche Mieterbund (DMB) und der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv), massive Nachbesserungen. (Handelsblatt S. 17)

