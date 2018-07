TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Mit guten Vorgaben aus Übersee geht es an den meisten Börsen in Ostasien am Mittwoch nach oben. Zu den wenigen Ausnahmen gehört die australische Börse, nachdem heimische Inflationsdaten etwas schwächer als erwartet ausgefallen sind.

Der S&P/ASX-200 verliert 0,3 Prozent und auch der australische Dollar gerät unter Druck. Der "Aussie" fällt auf knapp unter 0,74 US-Dollar; im Tageshoch hatte er 0,7450 US-Dollar gekostet. Eine Zinserhöhung der australischen Notenbank scheint mit den Daten vorerst vom Tisch, heißt es.

Im südkoreanischen Seoul geben die Aktienkurse ebenfalls nach. Der Kospi fällt um 0,4 Prozent. Indexschwergewicht Samsung Electronics sinkt um 0,1 Prozent. Die Aktie des Chemiekonzerns LG Chem, der unter anderem Akkus für Elektrofahrzeuge herstellt, springt dagegen um 9 Prozent nach oben, nachdem das Unternehmen gute Quartalszahlen vorgelegt hat.

Stabiler Yen stützt Börse Tokio

Der japanische Aktienmarkt zeigt sich derweil etwas fester. Der Nikkei-225-Index gewinnt 0,4 Prozent auf 22.601 Punkte, während die japanische Landeswährung sich zum Dollar stabil zeigt. Mit rund 111,30 Yen kostet der Dollar etwa so viel wie am Dienstag. Gesucht sind die Aktien der Stahlhersteller JFE Holdings und Nisshin Steel, die um 3,6 und 2,7 Prozent vorrücken.

Mitsubishi Motors fallen dagegen um 3,8 Prozent, obwohl die Geschäftszahlen des Automobilkonzerns die Erwartungen übertroffen hatten. Die Aktie hat in den zurückliegenden drei Monaten aber um über 15 Prozent zugelegt.

Die Aktien des japanischen Pharmaherstellers Eisai verbessern sich im Windschatten ihres US-Entwicklungspartners Biogen um 2,5 Prozent. Biogen hatte am Dienstag, als die japanische Börse schon geschlossen war, gute Geschäftszahlen vorgelegt und einen optimistischen Ausblick gegeben. Eisai entwickelt gemeinsam mit Biogen ein Medikament zur Behandlung von Alzheimer.

In China profitieren die Aktienkurse erneut von den höheren Infrastrukturausgaben, die der chinesische Staatsrat am Montag angekündigt hat. Der Shanghai-Composite-Index steigt um 0,1 Prozent. In Hongkong geht es mit den Kursen um 0,8 Prozent nach oben. Gekauft werden abermals Aktien von Unternehmen, die vom Förderprogramm der Regierung profitieren dürften. Dazu gehört der Zementhersteller Anhui Conch Cement, dessen Aktie in Hongkong um 0,5 Prozent steigt. Spekulationen auf eine Lockerung der regulatorischen Vorgaben geben dagegen den Aktien der Banken Auftrieb. China Construction Bank gewinnen 0,8 Prozent und ICBC 0,7 Prozent.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.244,60 -0,34% +2,96% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 22.600,19 +0,40% -0,72% 08:00 Kospi (Seoul) 2.271,39 -0,39% -7,95% 08:00 Schanghai-Comp. 2.908,14 +0,09% -12,09% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 28.893,12 +0,80% -5,61% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.319,75 +0,82% -3,21% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.765,13 +0,12% -2,16% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 10.15 Uhr % YTD EUR/USD 1,1678 -0,0% 1,1683 1,1690 -2,8% EUR/JPY 129,96 +0,0% 129,91 129,99 -3,9% EUR/GBP 0,8886 -0,0% 0,8889 0,8915 -0,0% GBP/USD 1,3142 -0,0% 1,3143 1,3113 -2,8% USD/JPY 111,28 +0,1% 111,21 111,20 -1,2% USD/KRW 1127,75 -0,1% 1128,66 1134,03 +5,7% USD/CNY 6,8004 +0,1% 6,7914 6,8156 +4,5% USD/CNH 6,8095 -0,0% 6,8111 6,8290 +4,5% USD/HKD 7,8460 -0,0% 7,8467 7,8461 +0,4% AUD/USD 0,7395 -0,4% 0,7421 0,7383 -5,4% NZD/USD 0,6791 -0,2% 0,6806 0,6792 -4,4% Bitcoin BTC/USD 8.313,58 +0,8% 8.244,43 7.998,84 -39,1% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,69 68,52 +0,2% 0,17 +16,3% Brent/ICE 73,89 73,44 +0,6% 0,45 +14,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.224,23 1.224,56 -0,0% -0,33 -6,0% Silber (Spot) 15,46 15,46 +0,0% +0,00 -8,7% Platin (Spot) 833,65 833,50 +0,0% +0,15 -10,3% Kupfer-Future 2,80 2,80 -0,2% -0,01 -16,1% ===

July 25, 2018

