Die Privatbank Berenberg hat Siemens auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Von der Kapitalmarktveranstaltung des Elektrokonzerns am 2. August erwarte er sichtbare Veränderungen im Geschäftsportfolio, schrieb Analyst Simon Toennessen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Siemens müsse insbesondere im Kraftwerks- und Stromübertragungsgeschäft mutige Entscheidungen treffen. Im besten Fall habe die günstig bewertete Aktie ein 50-prozentiges Aufwärtspotenzial./gl/zb Datum der Analyse: 24.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0004 2018-07-25/08:37

ISIN: DE0007236101