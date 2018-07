DAX-Analyse am Morgen: Der nächste Versuch

Mit Rückenwind einer starken Börse in Fernost sowie glänzenden Unternehmenszahlen aus den USA legte der DAX am gestrigen Dienstag den Schalter um. Auch wenn das Intraday-Top bei 12.755 Punkten zum Handelsschluss nicht gehalten werden konnte, reichte ein Plus von 1,1%, um die 12.600er-Schlüsselstelle klar zu überbieten. Die charttechnische Ausgangslage hat sich vor dem mit Spannung erwarteten Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker (heute Abend 19.30 Uhr) daher wieder deutlich verbessert.

