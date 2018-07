Die laufende Handelswoche geht langsam in ihre entscheidende Phase. In Deutschland steht heute der Ifo-Index für Juli an. Laut einer Bloomberg-Umfrage ist mit einer leichten Abschwächung rechnen. In Washington treffen sich EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und die Handelskommissarin Cecilia Malmström zu Gesprächen mit US-Präsident Donald Trump über Handelsfragen.

Den vollständigen Artikel lesen ...