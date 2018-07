Die Wertpapierexperten der Baader Bank haben ihre Kaufempfehlung ("Buy") für die Aktien der Andritz bestätigt. Das Kursziel liegt weiter bei 51,0 Euro. Der Experte Peter Rothenaicher hob in seiner Studie den angekündigten Kauf von Xerium Technologies hervor.

Das zugekaufte Unternehmen werde den Nettogewinn der Andritz stützen, schrieb Rotenaicher. Die Aktien des österreichischen Anlagenbauers seien weiterhin attraktiv bewertet. Die Dividendenrendite von 3,5 Prozent betonte der Experte besonders stark.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Baader-Analysten 2,71 Euro für 2018, sowie 2,95 bzw. 3,11 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 1,60 Euro für 2018, sowie 1,70 bzw. 1,75 Euro für 2019 bzw. 2020.

Am Mittwoch im Frühhandel notierten die Andritz-Titel an der Wiener Börse mit plus 0,29 Prozent bei 48,66 Euro.

Analysierendes Institut Baader Bank

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

(Schluss) sto/rai

AFA0014 2018-07-25/09:23

ISIN: AT0000730007