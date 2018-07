SAP: Die Cloud befeuert das Geschäft deutlich

Der Walldorfer Software-Konzern SAP (WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600) ist eines der wenigen international erfolgreichen deutschen Technologieunternehmen. Diesem guten Ruf kommt der DAX-Konzern bereits seit Jahren mit stetig wachsenden Geschäftszahlen nach. So auch am 19. Juli. Dank des Cloud-Geschäftes konnte SAP auch im zweiten Quartal 2018 überzeugen und einen optimistischen Blick in die Zukunft werfen.

Der Gesamtumsatz erhöhte sich zwischen April und Juni gegenüber dem Vorjahr um 4 Prozent auf 6,00 Mrd. Euro. Das Betriebsergebnis erhöhte sich im gleichen Zeitraum um 13 Prozent auf 1,04 Mrd. Euro. Das Ergebnis je Aktie stieg um 8 Prozent auf 0,60 Euro. Grund für die positive Entwicklung ist vor allem das Cloud-Geschäft. Luka Mucic, Finanzvorstand von SAP, bezeichnete das Quartal als beispielhaft für den aktuell beschrittenen Weg: "schnelle Ausrichtung des Unternehmens auf die Cloud bei beträchtlicher Steigerung der Gewinne und Margen".

Deutlich wird diese Dynamik an den Detailzahlen: Allein die New Cloud Bookings stiegen im zweiten Quartal um 24 Prozent auf 421 Mio. Euro. Die Cloud-Subskriptions- und Supporterlöse erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr sogar um 30 Prozent auf 1,21 Mrd. Euro. Auf diese Weise konnten auch die um 9 Prozent gesunkenen Softwareerlöse (996 Mio. Euro) mehr als ausgeglichen werden. Die Cloud- und Softwareerlöse stiegen insgesamt um 4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 4,94 Mrd. Euro.

