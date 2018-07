Die britische Investmentbank Barclays hat Adyen mit "Underweight" und einem Kursziel von 470 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Zahlungsabwickler sei stark aufgestellt, schrieb Analyst Gerardus Vos in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings sei nach dem sehr starken Kursanstieg seit dem Börsengang die Aktie eine der teuersten überhaupt./ajx/mis Datum der Analyse: 25.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0018 2018-07-25/09:32

ISIN: NL0012969182