The following instruments on XETRA do have their first trading day 25.07.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 25.07.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000DDA0LW1 DZ BANK IS.A981 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3TU7 LB.HESS.THR.CA.TIL.07A/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3TW3 LB.HESS.THR.IS.07C/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB25E2 NORDLB KOMBIANL. 05/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA EU000A1Z99E3 ESM 18/23 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA GB00BFYFCF43 ESCHER MARWICK 18/23 MTN BD01 BON GBP N

CA XFRA US05723KAD28 BAK.HUG./CO-O. 18/22 BD01 BON USD N

CA XFRA US44962LAG23 IHS MARKIT 18/23 BD01 BON USD N

CA XFRA US912796QR39 US TREASURY BILL 07/18/19 BD01 BON USD N

CA XFRA US912828Y461 USA 2020 BD01 BON USD N

CA XFRA US912828Y537 USA 2020 FLR BD01 BON USD N

CA XFRA US912828Y610 USA 2023 BD01 BON USD N

CA XFRA US912828Y792 USA 2025 BD01 BON USD N

CA XFRA USU0740LAH88 BERKSHIRE H.E. 18/49 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA XS1859258383 BLITZ F18-674 18/26REG.S BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1860487252 EIB EUR.INV.BK 18/23 MTN BD01 BON TRY N

CA BO78 XFRA DE0001141786 BUNDESOBL.V.18/23 S.178 BD03 BON EUR Y

CA CWAA XFRA CA1635991039 CHEMESIS INTL INC. O.N. EQ00 EQU EUR N

CA LB6B XFRA CA46500L2003 ISODIOL INTL INC. EQ00 EQU EUR N

CA 2JY XFRA KYG341531096 51 CREDIT CARD DL-,00001 EQ00 EQU EUR N

CA ST7D XFRA US8679316021 SUPERCO.TECHS DL-,001 EQ00 EQU EUR N

CA 3E0 XFRA VGG312491084 ESTABLISHMENT LABS HLDGS EQ00 EQU EUR N

CA CSQ XFRA DE000A2LQUA5 CREDITSHELF AG IA O.N. EQ01 EQU EUR Y