FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 25.07.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 26.07.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 25.07.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 26.07.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

H4ZP XFRA DE000A1JF7L0 HSBC MSCI CHINA U. ETF DZ 0.044 EUR

H4ZT XFRA DE000A1JF7Q9 HSBC MSCI INDON.UC.ETF DZ 1.077 EUR

H4ZU XFRA DE000A1JF7R7 HSBC MSCI TAIWAN UC.ETFDZ 0.225 EUR

H4ZV XFRA DE000A1JF7S5 HSBC MSCI MALAY.UC.ETF DZ 0.439 EUR

H410 XFRA DE000A1JXC94 HSBC MSCI EM UC. ETF DZ 0.065 EUR

DG3 XFRA US1508701034 CELANESE CORP. A DL-,0001 0.461 EUR

PTY XFRA US1096961040 BRINKS CO. DL 1 0.128 EUR

SIT4 XFRA SG1T75931496 SINGAPORE TELE. SD-,15 0.067 EUR

WER XFRA NL0000289213 WERELDHAVE EO 1 0.630 EUR

HHI XFRA KYG459951003 HOPEWELL HIGHWAY I.HD-,10 0.018 EUR

31X XFRA GG00B1ZBD492 NB PRIVATE EQUITY PART.A 0.239 EUR

IVKA XFRA GB00B17BBQ50 INVESTEC PLC LS-,0002 0.151 EUR

HDK XFRA GB00B012TP20 HALFORDS LTD. LS -,01 0.135 EUR

H4ZI XFRA DE000A1C22Q4 HSBC MSCI EM F.E.UC.ETFDZ 0.262 EUR

H4ZH XFRA DE000A1C22P6 HSBC MSCI P.XJP UC.ETF DZ 0.224 EUR

H4ZC XFRA DE000A1C0BD3 HSBC MSCI JP UCITS ETF DZ 0.260 EUR

MUT3 XFRA DE0006614035 MINERALBR.UEBERK.-VZ- 0.430 EUR

MUT XFRA DE0006614001 MINERALBR.UEBERKINGEN ST 0.350 EUR

RYE XFRA GB00BDVZYZ77 ROYAL MAIL PLC LS -,01 0.183 EUR

QLDN XFRA CA2907371058 ELYSEE DEVELOPMENT 0.006 EUR

VECP XFRA IE00BZ163G84 VANG.EUR CORP.BD U.ETF EO 0.046 EUR

VGEB XFRA IE00BZ163H91 VAN.EUR EUROZ.G.B.UETF EO 0.014 EUR

VUCP XFRA IE00BZ163K21 VANG.USD CORP.B.U.ETF DL 0.149 EUR

VGTY XFRA IE00BZ163M45 VANG.USD TREAS.BD UETF DL 0.048 EUR

VGEM XFRA IE00BZ163L38 VANG.USD EM GO.BD UETF DL 0.194 EUR

VGOV XFRA IE00B42WWV65 VANG.U.K. GILT U.ETF LSD 0.038 EUR

NRB XFRA US43940T1097 HOPE BANCORP INC. DL-,001 0.120 EUR

XFRA DE000HLB5EC2 LB.HESS.-THR.ZI.DI.07B/17 0.001 %

67B XFRA GB00BZCNLL95 BB HEALTHCA.TR.RED.LS-,01 0.022 EUR

VUSC XFRA IE00BDD48R20 VANG.USD CORP.1-3 YR BD 0.141 EUR