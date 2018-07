Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Klöckner & Co auf "Buy" mit einem Kursziel von 12,40 Euro belassen. Die Zahlen für das zweite Quartal seien gut ausgefallen und der Ausblick für das zweite Halbjahr erscheine vielversprechend, schrieb Analyst Christian Sandherr in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Aktie notiere zudem mit einem Abschlag von 20 Prozent zum Buchwert./mf/mis Datum der Analyse: 25.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE000KC01000