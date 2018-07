Die CytoTools AG wird durch gezielte Investitionen in neue Therapiefelder bald weitere klinische Entwicklungsprogramme starten DGAP-News: CytoTools AG / Schlagwort(e): Sonstiges Die CytoTools AG wird durch gezielte Investitionen in neue Therapiefelder bald weitere klinische Entwicklungsprogramme starten 25.07.2018 / 11:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die CytoTools AG wird durch gezielte Investitionen in neue Therapiefelder bald weitere klinische Entwicklungsprogramme starten Darmstadt, den 25. Juli 2018 - Nachdem die CytoTools AG (WKN: A0KFRJ; ISIN: DE000A0KFRJ1) gestern die Ausgabe einer weiteren Wandelanleihe im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 2.500.000,00 angekündigt hat, werden nun erste Einzelheiten zur Mittelverwendung des erwarteten Emissionserlöses genannt. Demnach plant der Vorstand gezielte Investitionen, um das Geschäftsmodell durch weitere Produkte und Anwendungsbereiche zu erweitern. Sollte diese Kapitalmaßnahme wie erwartet erfolgreich platziert werden, unterstreicht das zudem ein hohes Vertrauen von Investoren in das Unternehmen, nachdem zuletzt am 07. Juni die Ausgabe einer Wandelanleihe in Höhe von nominell 2,1 Mio. EUR realisiert wurde. Die Investitionen sollen insbesondere die Tochtergesellschaft CytoPharma GmbH in die Lage versetzen, erste klinische Versuchsreihen durchzuführen. Der Schwerpunkt der Gesellschaft im Bereich der Forschung & Entwicklung liegt bislang auf Wirkstoffen zur Therapie von Gefäßverschlusskrankheiten (Carotis-Stenosen, Ateriosklerose und Restenose) und zum selektiven Abtöten von Krebszellen. In der Indikation Onkologie werden nach Erfolgen im Labor noch in diesem Jahr erste Tiermodellversuche gestartet, die eine Voraussetzung für erste klinische Phasen sind. Weiterhin wurde ein neues Projekt mit dem bekannten Wirkstoff Dichlorsäure in der Indikation Sepsis gestartet. Hier wird nach ersten guten Ergebnissen im Herbst eine große Tiermodelltestreihe initiiert, die bei weiteren Erfolgen im nächsten Jahr in die klinische Entwicklung übergehen könnte. Damit wird die CytoTools AG mittelfristig gezielt von einer dermatologisch geprägten Biotechfirma zu einer Firma im Pharma-Research / Development mit vielseitigen Indikationen und Wirkstofffeldern weiter entwickelt. Diese Mitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen. Diese spiegeln die Meinung von CytoTools zum Datum dieser Mitteilung wider. Die von CytoTools tatsächlich erzielten Ergebnisse können von den Feststellungen in den zukunftsbezogenen Aussagen erheblich abweichen. CytoTools ist nicht verpflichtet, in die Zukunft gerichtete Aussagen zu aktualisieren. Über CytoTools: Die CytoTools AG ist ein deutsches Biotechunternehmen, das Ergebnisse aus der zellbiologischen Grundlagenforschung zu Zellwachstum und programmiertem Zelltod in neuartige Therapieformen zur ursächlichen Krankheitsbehandlung und Heilung umsetzt. CytoTools vielseitige Produktpipeline beinhaltet selbstentwickelte chemische Verbindungen und Biopharmazeutika, die das Potential haben, neue Behandlungsmöglichkeiten in der Dermatologie, Kardiologie und Angiologie, Urologie und Onkologie zu bieten. CytoTools ist als Technologieholding und Beteiligungsunternehmen strukturiert und hält als solches Beteiligungen an den Tochterfirmen DermaTools Biotech GmbH (59 %) und CytoPharma GmbH (47 %). Kontakt: CytoTools AG Dr. Mark Andre Freyberg Klappacher Str. 126 64285 Darmstadt Tel.: +49-6151-95158-12 Fax: +49-6151-95158-13 E-Mail: freyberg@cytotools.de UBJ. GmbH Ingo Janssen Haus der Wirtschaft Kapstadtring 10 22297 Hamburg Tel.: +49-40-6378-5410 Fax: +49-40 6378-5423 E-Mail: ir@ubj.de 25.07.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: CytoTools AG Klappacher Str. 126 64285 Darmstadt Deutschland Telefon: +49 (0)6151-951 58 12 Fax: +49 (0)6151-951 58 13 E-Mail: kontakt@cytotools.de Internet: www.cytotools.de ISIN: DE000A0KFRJ1 WKN: A0KFRJ Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 707713 25.07.2018

