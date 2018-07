Die Aktien von Klöckner & Co haben an ihre rasante Abwärtsbewegung vom Vortag zur Wochenmitte nahtlos angeknüpft. Sie fielen um 5,59 Prozent auf 9,46 Euro und bauten den Verlust seit dem Höchstkurs am Dienstag von 10,40 Euro auf rund 9 Prozent aus.

Händler verwiesen zur Erklärung auf anhaltende Gewinnmitnahmen und das gesenkte Kursziel der Deutschen Bank für die Klöckner-Anteilsscheine. Analyst Matthias Pfeifenberger reduzierte sein Kursziel von 11,00 auf 10,50 Euro und bestätigte sein neutrales Anlagevotum. Seit Ende Juni waren die Papiere bis zum Höchstkurs am Dienstag um fast 20 Prozent gestiegen.

Tags zuvor hatte eine optimistische Gewinnprognose des Stahlhändlers für das laufende dritte Quartal den Kurs zunächst gestützt. Die Analysten von UBS monierten jedoch, dass die guten Unternehmenszahlen einzig den US-Strafzöllen auf Stahlimporte geschuldet und damit wohl nicht wiederholbar seien./edh/fba

ISIN DE000KC01000

AXC0147 2018-07-25/11:08