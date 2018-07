Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Sartorius nach Zahlen für das zweite Quartal und einer Anhebung des Unternehmensausblicks von 94 auf 96 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Reduce" belassen. Die Geschäfte des Laborausrüsters liefen gut, schrieb Analyst Richard Latz in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte hob seine Gewinnerwartungen an. Wegen der hohen Bewertung der Aktien bleibe er aber bei seiner vorsichtigen Einschätzung./mis/jha/ Datum der Analyse: 25.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0050 2018-07-25/11:34

ISIN: DE0007165631