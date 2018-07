Terra Sola Group AG: Ausserordentliche Generalversammlung DGAP-News: Terra Sola Group AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung Terra Sola Group AG: Ausserordentliche Generalversammlung 25.07.2018 / 11:39 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die Gesellschaft gibt bekannt, dass die Generalversammlung der Aktionäre allen Vorschlägen des Verwaltungsrates zugestimmt hat. Im Wesentlichen sind dies: Änderung des Firmennamens - neu: SilverSpring Management Group AG Sitz der Gesellschaft neu: 8044 Zürich, Voltastrasse 61 Neuer Verwaltungsrat: Andreas Bihrer, Rechtsanwalt in Zürich und Gregory F. Buck, CPA in Abbotsford Kanada. Ausserdem: Der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde auf den 30. Juni verlegt. Somit wird das Geschäftsjahr 2017 als verlängertes Geschäftsjahr per 30. Juni 2018 abgeschlossen. Das Protokoll und weitere Details werden in Kürze auf der neuen Website der Gesellschaft www.silver-spring.com veröffentlicht. SilverSpring Management Group AG vormals Terra Sola Group AG investors@silver-spring.com 25.07.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Terra Sola Group AG Dammstr. 19 6300 Zug Schweiz Telefon: +41 44 366 40 16 E-Mail: info@terra-sola.ch Internet: www.terra-sola.ch ISIN: CH0298294981 WKN: A1409X Börsen: Freiverkehr in Berlin Ende der Mitteilung DGAP News-Service 707741 25.07.2018

