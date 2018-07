Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat die Einstufung für Siemens Gamesa vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Das dritte Geschäftsquartal des Windkraftanlagen-Herstellers sollte die aktuelle Gewinnerholung bestätigen, schrieb Analyst Alok Katre in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Abwärtsrisiken seien nun eingepreist. Das Windkraftgeschäft an Land bekämen die Anleger dabei einmal mehr umsonst./ajx/edh Datum der Analyse: 25.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0084 2018-07-25/12:50

ISIN: ES0143416115