Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Klöckner & Co auf "Hold" mit einem Kursziel von 10,50 Euro belassen. Die Zahlen für das zweite Quartal seien etwas über seinen Erwartungen ausgefallen, schrieb Analyst Seth Rosenfeld in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Ausblick des Stahlhändlers dürfte aber nicht ausreichen, um die Konsensschätzungen für den operativen Gewinn (Ebitda) nach oben zu treiben./mf/tih Datum der Analyse: 25.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0102 2018-07-25/13:45

ISIN: DE000KC01000