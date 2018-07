Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Klöckner & Co nach endgültigen Zahlen für das zweite Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Die Gewinne des Stahlhändlers dürften vorerst den Zenit erreicht haben, schrieb Analyst Michael Shillaker in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ajx/edh Datum der Analyse: 25.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0108 2018-07-25/13:52

ISIN: DE000KC01000