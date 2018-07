Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Ifo-Geschäftsklima im Juli leicht eingetrübt

Die Stimmung in den Führungsetagen der deutschen Wirtschaft hat sich im Juli weiter eingetrübt, wenn auch nur geringfügig, da die Unternehmen ihre Erwartungen angesichts der wachsenden Handelsspannungen zwischen den USA und der EU zurückgenommen haben. Der Index für das Ifo-Geschäftsklima sank um 0,1 auf 101,7 Punkte, wie das Münchner Ifo Institut nach seiner monatlichen Umfrage unter rund 9.000 Managern mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen etwas stärkeren Rückgang auf 101,5 Punkte erwartet.

EZB: Unternehmenskreditvergabe wächst im Juni deutlich

Das Wachstum der Kreditvergabe an Unternehmen im Euroraum hat sich im Juni beschleunigt. Nach Mitteilung der Europäischen Zentralbank (EZB) stieg die Buchkreditvergabe an nicht-finanzielle Unternehmen mit einer Jahresrate von 4,1 (Vormonat revidiert: 3,7) Prozent. Das Volumen der an private Haushalte ausgereichten Kredite wuchs mit einer Jahresrate von wiederum 2,9 Prozent.

EZB teilt bei 98-tägigem Repo-Geschäft 0,797 Milliarden Euro zu

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Refinanzierungsgeschäft mit einer Laufzeit von 98 Tagen 0,797 Milliarden Euro zugeteilt. Damit wurden die Gebote von 13 Instituten voll bedient, wie die EZB mitteilte. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit 1,484 Milliarden Euro weniger an Liquidität. Mit diesem neuen Tender wird ein im April begebenes Refinanzierungsgeschäft abgelöst, das ein Volumen von 2,281 Milliarden Euro hatte.

EZB teilt bei Dollar-Tender 100,4 Millionen zu

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Dollar-Tender mit einer Laufzeit von sieben Tagen 100,4 Millionen US-Dollar an zwei Banken zugeteilt. In der Vorwoche hatten drei Banken eine Summe von 120,6 Millionen nachgefragt und erhalten. Der Tender hat einen Festzinssatz von 2,41 (zuvor: 2,42) Prozent.

Maas will Zusammenarbeit mit Japan vertiefen

Bundesaußenminister Heiko Maas hat sich bei seinem Besuch in Japan für eine engere Zusammenarbeit der beiden Länder ausgesprochen. Weil die offene und regelbasierte internationale Ordnung ernsten Herausforderungen gegenüberstehe, werde die Kooperation zwischen Japan und Deutschland immer wichtiger, sagte Maas bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem japanischen Kollegen Taro Kono in Tokio. Dabei gehe es um mehr als nur gute Handelsbeziehungen.

Oettinger schlägt "TTIP light" mit den USA vor

EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger (CDU) hat vor den für Mittwoch geplanten Handelsgesprächen von EU und USA ein Zollabkommen vorgeschlagen, das sich an das gescheiterte Freihandelsabkommen TTIP anlehnt. "Man könnte auch ein TTIP light versuchen", sagte Oettinger im Deutschlandfunk.

Puigdemont verlässt Deutschland

Vier Monate nach seiner Verhaftung in Neumünster wird der frühere katalanische Regierungschef Carles Puigdemont in sein Exil nach Belgien zurückkehren. Das kündigte der Politiker bei einer Pressekonferenz in Berlin an. "Ich werde am Samstag abreisen", sagte der 55-Jährige. Er werde von dort aus weiter für Unabhängigkeit seiner Heimat kämpfen.

Polnischer EU-Haftbefehl ist nicht mehr immer zu vollstrecken

EU-Staaten müssen einen Europäischen Haftbefehl aus Polen nicht mehr in jedem Fall vollstrecken. Droht wegen der jüngsten polnischen Justizreform auch im konkreten Fall ein unfaires Gerichtsverfahren, können die Gerichte anderer EU-Staaten die Auslieferung untersagen, wie der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg entschied. Im Streitfall geht es um einen Polen, der sich in Irland aufhält. Gegen ihn stellte Polen gleich drei Europäische Haftbefehle aus.

EuGH: Neue Gentechnik-Verfahren unterliegen Auflagen nach EU-Recht

Neue Gentechnik-Verfahren wie die sogenannte Genschere unterliegen grundsätzlich Auflagen nach der Gentechnik-Richtlinie der Europäischen Union. Das entschied der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg in einem am Mittwoch verkündeten Urteil. Die mit dem Einsatz solcher Verfahren verbundenen Risiken seien "vergleichbar" mit denen älterer Verfahren, die bereits unter strengen Auflagen stehen, begründete das Gericht seine Entscheidung.

Chef der iranischen Zentralbank inmitten von Währungskrise ausgetauscht

Inmitten der dramatischen Währungskrise im Iran hat die Regierung den Chef der Zentralbank ausgetauscht. Waliollah Seif, der die Zentralbank seit dem Amtsantritt von Präsident Hassan Ruhani 2013 geleitet hatte, wurde nach einer Kabinettssitzung durch Abdolnasser Hemati abgelöst, wie die amtliche Nachrichtenagentur Irna meldete. Seif war es nicht gelungen, den Verfall des Rial aufzuhalten. Er verlor binnen eines Jahres rund die Hälfte seines Werts.

+++ Konjunkturdaten +++

Schweden Juni Erzeugerpreise +0,8% gg Vormonat

Schweden Juni Erzeugerpreise +8,0% gg Vorjahr

US/MBA Market Index Woche per 20. Juli -0,2% auf 362,4 (Vorwoche: 363,3)

US/MBA Purchase Index Woche per 20. Juli -1,0% auf 245,5 (Vorwoche: 247,9)

US/MBA Refinance Index Woche per 20. Juli +0,9% auf 988,6 (Vorwoche: 979,6)

